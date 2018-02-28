Заместитель главного редактора телеканала RTVI рассказала о домогательствах со стороны депутата ГД Леонида Слуцкого

Заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе рассказала о домогательствах со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого. По словам Котрикадзе, это было 7 лет назад, когда она работала на грузинском телевидении и хотела взять интервью у депутата. Главный редактор телеканала Алексей Пивоваров подчеркнул, что доверяет Котрикадзе, и RTVI как компания несёт ответственность за все слова, сказанные в эфире. Пивоваров призвал других участников истории со Слуцким, назвать свои имена. Ранее о домогательствах рассказали три журналистки. Сам депутат называет это провокацией и угрожает судом.