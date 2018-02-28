Заместитель главного редактора телеканала RTVI рассказала о домогательствах со стороны депутата ГД Леонида Слуцкого
Заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе рассказала о домогательствах со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого. По словам Котрикадзе, это было 7 лет назад, когда она работала на грузинском телевидении и хотела взять интервью у депутата. Главный редактор телеканала Алексей Пивоваров подчеркнул, что доверяет Котрикадзе, и RTVI как компания несёт ответственность за все слова, сказанные в эфире. Пивоваров призвал других участников истории со Слуцким, назвать свои имена. Ранее о домогательствах рассказали три журналистки. Сам депутат называет это провокацией и угрожает судом.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 28 февраля 2018 | 09:09
Это тот самый слуцкий, у которого омерзительный голос и который гонит всякую псевдопатриотическую блевотину?
ajsenev 28 февраля 2018 | 09:17
Похоже, сокол Жириновского влип по-серьезному. Ну, туда ему и дорога, в могучем интеллекте как-то не замечен.
vladimirgornitsky 28 февраля 2018 | 09:34
ajsenev:
В стране, где президент, пусть в шутку, говорит по поводу израильского коллеги, обвиненного в изнасилованиях, "Мы все ему завидуем", Слуцкому ничего не грозит. Если, конечно, эту ситуацию не захотят использовать, чтобы устранить его по каким-то другим причинам. ,
skolzki 28 февраля 2018 | 09:38
vladimirgornitsky: Не повезло тебе со страной ,это точно , мы когда узнаем , что наши конгресмены и сенаторы не гамосеки начинаем более лояльнее к ним относится , в отличии от пендосии , где Бил Клинтон оставался единственным нормальным презиком а после него пошли одни любители смены полов )))
ivfn 28 февраля 2018 | 09:39
vladimirgornitsky:
Вопрос в другом. Замужняя женщина вещает на весь мир ,что ее домогаются. Приходит домой и прямо с порога заявляет "Гриша ,меня сегодня опять домогались!!!!" Однако
yuriyp 28 февраля 2018 | 09:10
Судя по всему, этот слуцкий просто маньяк какой-то. Не удивительно, что мизулина из думы в совет федерации сбежала...
skolzki 28 февраля 2018 | 09:15
yuriyp: Слабопопенькие , ревнуете ? )))) Не ревнуйте , видите он тетёчек любит )))
yuriyp 28 февраля 2018 | 09:24
skolzki: Вырастет из сына свин, если сын свинёнок (с)
nran 28 февраля 2018 | 09:22
У руководитель же есть дочери, жёны - тут хотя-бы все должны быть за одно. Это же не тема Крыма или Сталина, что бы не договорились.
vise1 28 февраля 2018 | 09:30
Сожрут сокола Жириновского .
Одним "небожителем " меньше .
prostovanya 28 февраля 2018 | 09:34
Ах он шалунишка, ах он злыдень писюлястый!
Одним словом - патриот...
consts 28 февраля 2018 | 09:36
Наконец-то россияне нашли, в чем можно догнать Америку.
ebyvenediktova 28 февраля 2018 | 09:37
Семь лет назад, а вспомнила сейчас, может быть у этой дамочки что-то с головой случилось? Что вполне возможно глядя на её вспоминания. Слуцкий эту шмакодявку одним пальчиком левой руки положил бы на кушетку и неоднократно отрахал бы. Я понимаю хомяков, которых хлебом не корми лишь бы лишний раз пёрнуть, но редакции эха нужно помнить об своём имидже, который и так уже ниже канализации, и не гнать всякую чушь.
sg71 28 февраля 2018 | 09:40
Вспомнила только 7 лет спустя, перед самыми выборами.. Совпадение или качественный старческий склероз?
А если Бастрыкин вдруг скажет, - "Припоминаю как 7 лет назад Навальный стоял у трех вокзалов и герычем торговал" - что на это хомячки завизжат?
rom8883 28 февраля 2018 | 09:50
Всё, Катерина, лишат тебя всех акредитаций в госдуме.