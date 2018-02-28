В Вашингтоне рядом с российским посольством появилась площадь Бориса Немцова

Открытие приурочено к третьей годовщине убийства политика.

Открывал церемонию Владимир Кара-Мурза младший, благодаря которому появление площади имени Бориса Немцова в столице США вообще стало возможным. Затем выступила Жанна Нецмова, сразу после нее сенатор Марко Рубио — кандидат в президенты на выборах 2016, именно он спонсировал закон в Сенате. Выступили, конечно, и другие конгрессмены, в том числе и глава Хельсинской Комиссии в Сенате Роджер Уикер.

Открыла табличку с названием площади дочь Владимира Кара-Мурзы младшего и крестница Бориса Немцова. Всего теперь на этой площади пять табличек Boris Nemtsov Plaza, одна из которых находится прямо у входа в посольство России.

В общем, в Вашингтоне собрались многие достойные люди, включая посла Украины в США Валерия Чалого, не было только — естественно, никого из сотрудников посольства РФ что поставило в очень слабую позицию только само дипломатическое ведомство и всю официальную Россию.

Московский окружной военный суд признал виновными 5 фигурантов дела об убийстве Немцова и приговорил их к разным срокам – от 11 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Родственники и соратники убитого политика считают, что заказчик преступления не найден.