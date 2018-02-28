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09:01, 28 февраля 2018

В Вашингтоне рядом с российским посольством появилась площадь Бориса Немцова

Открытие приурочено к третьей годовщине убийства политика.
Открывал церемонию Владимир Кара-Мурза младший, благодаря которому появление площади имени Бориса Немцова в столице США вообще стало возможным. Затем выступила Жанна Нецмова, сразу после нее сенатор Марко Рубио — кандидат в президенты на выборах 2016, именно он спонсировал закон в Сенате. Выступили, конечно, и другие конгрессмены, в том числе и глава Хельсинской Комиссии в Сенате Роджер Уикер.

Открыла табличку с названием площади дочь Владимира Кара-Мурзы младшего и крестница Бориса Немцова. Всего теперь на этой площади пять табличек Boris Nemtsov Plaza, одна из которых находится прямо у входа в посольство России.
В общем, в Вашингтоне собрались многие достойные люди, включая посла Украины в США Валерия Чалого, не было только — естественно, никого из сотрудников посольства РФ что поставило в очень слабую позицию только само дипломатическое ведомство и всю официальную Россию.

Московский окружной военный суд признал виновными 5 фигурантов дела об убийстве Немцова и приговорил их к разным срокам – от 11 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Родственники и соратники убитого политика считают, что заказчик преступления не найден.

Комментарии

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russkie_za_sverjenie 28 февраля 2018 | 09:03

Ахахаха)))))))) троллинг ваты и портянок - 100 lvl!!!))))))))

doorin 28 февраля 2018 | 09:04

Breaking news !!!

Новый глава ФРС USA Джером Пауэлл объявил, что
c 18 марта 2018г вводится в обращение
новая купюра номиналом 404 $ с портретом
выдающегося американского патриота Немцова.

\NBC\

evgolius7 28 февраля 2018 | 09:13

В мэрии Буэнос-Айреса предложили назвать площадь перед Посольством Россиюшки именем Пабло Эскобара

opiatnovyi63 28 февраля 2018 | 09:16

evgolius7: Заказчик убийства не известен разве что полным дебилам..

protiv777 28 февраля 2018 | 09:22

opiatnovyi63: Точно конечно не известен, но это кто то из присутствующих сегодня на церемонии в Вашингтоне.

rktq 28 февраля 2018 | 09:21

russkie_za_sverjenie: /Ахахаха)))))))) троллинг/
Именно троллинг.. За это и на мосту завалили.

liberal_rodinu_predal 28 февраля 2018 | 09:28

russkie_za_sverjenie: а вата тут причём? Сами завалили, сами и радуются теперь. Хотели революцию устроить, а получился только троллинг, но хоть что-то.

ivorytower 28 февраля 2018 | 09:33

russkie_za_sverjenie: А скаклобабуины при этом живут все больше и больше погружаясь в дерьмо.

mikhail_spb_ 28 февраля 2018 | 09:06


Теперь кремлежулики не смогут нормально спать по ночам.
Они рассчитывали, что убьют Бориса и все его забудут.
Ошиблись.
А за подлое убийство они ещё ответят.

nanarythree 28 февраля 2018 | 09:14

mikhail_spb_: А может его "свои" и заказали, как жертвенного барана? Ведь грешков было не мало по жизни.

rico76 28 февраля 2018 | 09:18

mikhail_spb_: Теперь кремлежулики не смогут нормально спать по ночам.
______________________________________________________
Сам то веришь в то, что сказал?!))) До этого "события" есть дело только кучке либерастов на Эхе.
Остальные уже забыли об этом не успев узнать!)
Кстати, его последняя блядь,мадам Дурицкая почему не присутствовала? Другим клиентом занята?

demokrat62 28 февраля 2018 | 09:32

rico76: Ты смотри, завтра выступление своего царя не пропусти.Это ведь событие планетарного масштаба в разделе юмора.Он завтра пообещает обещать как в прошлые годы обещал.

ivorytower 28 февраля 2018 | 09:37

demokrat62: Твой-то сцарь-алкаш все майданные обещания выполнил или ни одного. Но ты продолжай терпеть и набивать его карманы.

crazy_frog 28 февраля 2018 | 09:37

demokrat62: Вы слишком прямолинейно мыслите, без оттенков. Не поддерживать Немцова, это не значит поддерживать Путина. В жизни много полутонов, научитесь их видеть, и мир засияет разноцветными красками.

skolzki 28 февраля 2018 | 09:08

Вчера секретным указом президента России , капитан службы гос.безопасности Борис Ефимович Н. награжден посмертно орденом мужества , ему так же присвоен очередное звание майор . Спи наш друг спокойно , Спасибо наши американские друзья за понимание , ещё никогда агентов российских спец служб не увековечивали в Вашингтоне !!!

protiv777 28 февраля 2018 | 09:13

"Открывал церемонию Владимир Кара-Мурза, Затем выступила Жанна Нецмова, Открыла табличку с названием площади дочь Владимира Кара-Мурзы, включая посла Украины в США Валерия Чалого, "
ВОТ ОНО СУЧЬЕ ПЛЕМЯ.

leon0109 28 февраля 2018 | 09:16

СПАСИБО всем гражданам США!!!

serg2010 28 февраля 2018 | 09:17

Площадь Сахарова спарили с площадью Немцова.

protiv777 28 февраля 2018 | 09:17

Пора переименовать Большой Девятинский переулок в переулок имени Фиделя Кастро.

ha12raz 28 февраля 2018 | 09:20

В посольстве РФ зубоскальство......пидоров.
Что для ни совесть, стыд и честь.

plank1957 28 февраля 2018 | 09:21

Смачный плевок Кремлю.

gennomov 28 февраля 2018 | 09:24

Ну и что? в Аргентине пол тонны дури прямо в посольстве появились не знамо чьё откуда и куда. МИСТИКА.

skolzki 28 февраля 2018 | 09:32

gennomov: А по твоему что нюхали сегодня морские котики из сша ? На американской военной базе в Вирджинии 11 военнослужащих пострадали после того как втянули ноздрями содержимое конверта с неизвестным веществом )))))))))))))))

(комментарий скрыт)

velbkeirf1 28 февраля 2018 | 09:48

Открыла табличку с названием площади дочь Владимира Кара-Мурзы младшего и крестница Бориса Немцова. Всего теперь на этой площади пять табличек Boris Nemtsov Plaza,\\\\\\\\\\\
У попа была собака, он её любил, Она съела кусок мяса, поп её убил, В землю закопал, И надпись написал о том
боже бред какой то вялотекущая шиза

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