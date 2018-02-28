2 человека погибли в результате стрельбы в жилом доме в Казани

2 человека – сотрудник Росгвардии и гражданский — погибли в результате стрельбы в жилом доме в Казани. Это произошло вчера вечером. Для обезвреживания стрелка проводилась спецоперация.

Причиной инцидента мог стать бытовой конфликт, рассказал в эфире Первого канала представитель регионального управления МВД Максим Костромин.

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. В полиции утверждают, что стрелок покончил с собой. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.