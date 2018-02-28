2 человека погибли в результате стрельбы в жилом доме в Казани
2 человека – сотрудник Росгвардии и гражданский — погибли в результате стрельбы в жилом доме в Казани. Это произошло вчера вечером. Для обезвреживания стрелка проводилась спецоперация.
Причиной инцидента мог стать бытовой конфликт, рассказал в эфире Первого канала представитель регионального управления МВД Максим Костромин.
Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. В полиции утверждают, что стрелок покончил с собой. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
russkie_za_sverjenie 28 февраля 2018 | 09:06
Вроде бы трагедия, погибли люди... Потом читаешь - сотрудник Росгвардии. И понимаешь, что не все погибшие были людьми.
ivfn 28 февраля 2018 | 09:21
russkie_za_sverjenie: russkie_za_sverjenie:
Мужик,ты говна наелся? Или даун недоразвитый по жизни,придурок
Род занятий
инженер
Место работы
Завод
город
Россия, Москва
ИНЖЕНЕР!!! МОСКВИЧ!!!! МДА!!!!!
olegleon 28 февраля 2018 | 09:35
ivfn: он обычный последователь Немцова-Навального
m_doc 28 февраля 2018 | 09:44
ivfn: Он использует слово "русня". Вряд ли он москвич - либо майдаун, либо прибалт.
Давно пора вывешивать гос. флаги пользователей рядом с постами. Тогда поглядим, кто тут инженер и откуда.
ugas 28 февраля 2018 | 09:08
Доброта и миролюбие из россиян так и прет.
alex1890 28 февраля 2018 | 09:26
Этот стрелок наверное не слышал выступления Шахназарова и Панкратого-Черного.
ivfn 28 февраля 2018 | 09:34
ugas:
А что в Америках или Европах по другому?? А на Берегу Слоновой кости как?
Род занятий
пенсионерка
Место работы
-
город
Россия, Москва
Почему вы москали,так Россию не любите?????
m_doc 28 февраля 2018 | 09:50
ugas: А что из тебя прёт, ошибка природы? В зеркало почаще смотрись, как бы ни было страшно и противно:)
sasass 28 февраля 2018 | 09:16
Стрелка прикончили , чтобы замять дела....
ivfn 28 февраля 2018 | 09:18
sasass:
Там погиб полицейский В таких случаях в плен не берут.
Информация для размышления. У полицейского жена осталась и трое детей.
crazy_frog 28 февраля 2018 | 09:43
sasass: Какое дело?!