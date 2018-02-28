Власти Крыма направят в украинские суды иски с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады в 2015 году
Власти Крыма направят в украинские суды десятки исков с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады полуострова в 2015 году, рассказал РИА руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при правительстве Крыма Александр Молохов. По его словам, иски будут подаваться в течение года. Он призвал пострадавших крымчан обращаться в рабочую группу.
В ноябре 2015 года полуостров был обесточен после подрыва опор высоковольтной линии электропередач. В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации.
Комментарии18
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ditar 28 февраля 2018 | 08:53
Странно. Вроде они в 15 году уже не были Украиной. Они должны в Москву жаловаться. А в 14 они вообще, говорят, проголосовали за то, что б из Украины ничего в Крым не поступало. Они должны подавать иски к Украине о том, что она поставляла что либо после 14 года.
liberal_rodinu_predal 28 февраля 2018 | 08:55
ditar: а договоров никаких не было на поставку электроэнергии?
efilika 28 февраля 2018 | 09:00
liberal_rodinu_predal: о каких договорах вы говорите? Один из договоров мы нарушили, чего ждем?
sergeev67 28 февраля 2018 | 09:38
Классический пример ненадлежащего заявителя.
Пострадавшие по закону должны направлять иски в свои управляющие компании. Российские на то время. Те подают иски на владельцев этих вышек и ЛЭП. А уже владельцы ЛЭП могу подавать иск украинской стороне.
opiatnovyi63 28 февраля 2018 | 09:01
liberal_rodinu_predal: Неслыханная наглость и дерзость оккупантов, мало того , что аннексировали полуостров, но ещё требуют , что им была обеспечена комфортные условия на оккупированной территории!
tanyaya 28 февраля 2018 | 09:01
liberal_rodinu_predal: Кого с кем?
liberal_rodinu_predal 28 февраля 2018 | 08:53
В украинские бесполезно, в международные надо обращаться. Они хоть тоже ангажированные, но менее, чем украинские.
mercer57 28 февраля 2018 | 09:11
liberal_rodinu_predal: не могут они обращаться в международные суды по причине того, что аннексия Крыма признана не законной и которая нарушает всё международное законодательство. Учи матчасть, дятел !
brodyaga_nishiy 28 февраля 2018 | 09:44
mercer57: А можно поподробнее, кем признана, и в какой части (статья, пункт) нарушено международное законодательство?
sergeev67 28 февраля 2018 | 09:41
liberal_rodinu_predal: В украинские бесполезно, в международные надо обращаться. Они хоть тоже ангажированные, но менее, чем украинские.
Бред это все. С таким же успехом можешь обратиться в международный суд на Турцию, за то, что тебе в Ашане продали гнилой турецкий помидор. Например.
По закону сперва должен разобраться со своим непосредственном поставщиком товаров и услуг.
А в международный суд, вообще, можно обращаться только если суд своей страны тебя послал лесом.
ha12raz 28 февраля 2018 | 08:54
Ворвались, ограбили, избили. толкнули .......мало.
Пусть потерпевшие добавят.
prostovanya 28 февраля 2018 | 08:58
Охренели, мягко говоря.
antimrakobes 28 февраля 2018 | 09:00
Умора, это как если бы гопники подали в суд на жертву за то, что у отобранного ими айфона не было защитного стекла и зарядки.)))))
vezdehod 28 февраля 2018 | 09:05
..А. почему не в Басманный?
skulllll 28 февраля 2018 | 09:12
Хорошая идея. Хохлы либо считают Крым своим и выплачивают по искам, либо не признают Крым украинским и идут взад.
sergeev67 28 февраля 2018 | 09:44
skulllll: Хорошая идея. Хохлы либо считают Крым своим и выплачивают по искам,
Минуточку. Если Москва считается российским городом, то Россия должна выплачивать по всем искам москвичей? Независимо от того, что за иск? А если не выплатит, то считать Москву столицей Монголии?
able_seamans 28 февраля 2018 | 09:47
skulllll: Дятел пригожинский, Крым: это временно оккупираванная территория Украины фашистско-путинской РФ и все рассходы на ее содержание ложится на оккупанта. Игры в ромашку признают/не признают не канают, Крым так и будет болтаться как хрен в проруби под санкциями и ни кем не признанный. И пусть пока так и будет, быстрее загнется недоимперия, куда ей и дорога...
sg71 28 февраля 2018 | 09:53
able_seamans:
Еблан скакломозглый. Крым: это временно оккупираванная территория России бандеровской Окраиной с 1954 по 2014 г.г. Есил что то там коммунисты и подписали какие то бумаги, то вы же, дебилы, коммунистов запретили, значит и документы недействительны. Малороссию и Новороссию готовь передавать, скаклина )))