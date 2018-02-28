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08:46, 28 февраля 2018

Власти Крыма направят в украинские суды иски с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады в 2015 году

Власти Крыма направят в украинские суды десятки исков с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады полуострова в 2015 году, рассказал РИА руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при правительстве Крыма Александр Молохов. По его словам, иски будут подаваться в течение года. Он призвал пострадавших крымчан обращаться в рабочую группу.
В ноябре 2015 года полуостров был обесточен после подрыва опор высоковольтной линии электропередач. В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации.

Комментарии

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ditar 28 февраля 2018 | 08:53

Странно. Вроде они в 15 году уже не были Украиной. Они должны в Москву жаловаться. А в 14 они вообще, говорят, проголосовали за то, что б из Украины ничего в Крым не поступало. Они должны подавать иски к Украине о том, что она поставляла что либо после 14 года.

liberal_rodinu_predal 28 февраля 2018 | 08:55

ditar: а договоров никаких не было на поставку электроэнергии?

efilika 28 февраля 2018 | 09:00

liberal_rodinu_predal: о каких договорах вы говорите? Один из договоров мы нарушили, чего ждем?

sergeev67 28 февраля 2018 | 09:38

Классический пример ненадлежащего заявителя.
Пострадавшие по закону должны направлять иски в свои управляющие компании. Российские на то время. Те подают иски на владельцев этих вышек и ЛЭП. А уже владельцы ЛЭП могу подавать иск украинской стороне.

opiatnovyi63 28 февраля 2018 | 09:01

liberal_rodinu_predal: Неслыханная наглость и дерзость оккупантов, мало того , что аннексировали полуостров, но ещё требуют , что им была обеспечена комфортные условия на оккупированной территории!

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tanyaya 28 февраля 2018 | 09:01

liberal_rodinu_predal: Кого с кем?

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liberal_rodinu_predal 28 февраля 2018 | 08:53

В украинские бесполезно, в международные надо обращаться. Они хоть тоже ангажированные, но менее, чем украинские.

mercer57 28 февраля 2018 | 09:11

liberal_rodinu_predal: не могут они обращаться в международные суды по причине того, что аннексия Крыма признана не законной и которая нарушает всё международное законодательство. Учи матчасть, дятел !

brodyaga_nishiy 28 февраля 2018 | 09:44

mercer57: А можно поподробнее, кем признана, и в какой части (статья, пункт) нарушено международное законодательство?

sergeev67 28 февраля 2018 | 09:41

liberal_rodinu_predal: В украинские бесполезно, в международные надо обращаться. Они хоть тоже ангажированные, но менее, чем украинские.

Бред это все. С таким же успехом можешь обратиться в международный суд на Турцию, за то, что тебе в Ашане продали гнилой турецкий помидор. Например.
По закону сперва должен разобраться со своим непосредственном поставщиком товаров и услуг.
А в международный суд, вообще, можно обращаться только если суд своей страны тебя послал лесом.

ha12raz 28 февраля 2018 | 08:54

Ворвались, ограбили, избили. толкнули .......мало.
Пусть потерпевшие добавят.

prostovanya 28 февраля 2018 | 08:58

Охренели, мягко говоря.

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antimrakobes 28 февраля 2018 | 09:00

Умора, это как если бы гопники подали в суд на жертву за то, что у отобранного ими айфона не было защитного стекла и зарядки.)))))

vezdehod 28 февраля 2018 | 09:05

..А. почему не в Басманный?

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skulllll 28 февраля 2018 | 09:12

Хорошая идея. Хохлы либо считают Крым своим и выплачивают по искам, либо не признают Крым украинским и идут взад.

sergeev67 28 февраля 2018 | 09:44

skulllll: Хорошая идея. Хохлы либо считают Крым своим и выплачивают по искам,

Минуточку. Если Москва считается российским городом, то Россия должна выплачивать по всем искам москвичей? Независимо от того, что за иск? А если не выплатит, то считать Москву столицей Монголии?

able_seamans 28 февраля 2018 | 09:47

skulllll: Дятел пригожинский, Крым: это временно оккупираванная территория Украины фашистско-путинской РФ и все рассходы на ее содержание ложится на оккупанта. Игры в ромашку признают/не признают не канают, Крым так и будет болтаться как хрен в проруби под санкциями и ни кем не признанный. И пусть пока так и будет, быстрее загнется недоимперия, куда ей и дорога...

sg71 28 февраля 2018 | 09:53

able_seamans:
Еблан скакломозглый. Крым: это временно оккупираванная территория России бандеровской Окраиной с 1954 по 2014 г.г. Есил что то там коммунисты и подписали какие то бумаги, то вы же, дебилы, коммунистов запретили, значит и документы недействительны. Малороссию и Новороссию готовь передавать, скаклина )))

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