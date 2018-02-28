США и Южная Корея в апреле возобновят совместные военные учения
США и Южная Корея в апреле возобновят совместные военные учения, объявил советник южнокорейского президента по вопросам безопасности Мун Чон Ин. Учения были приостановлены на время Олимпиады в Пхёнчхане.
Комментарии3
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vezdehod 28 февраля 2018 | 09:03
Правильно...Когда проходит Олимпиада - Пушки молчат. Так должно быть.
skolzki 28 февраля 2018 | 09:03
Хомяки , ну ка обрушиться гневом на ЫНа Ивановича , а то что то вы давненько не поддерживали сша в борьбе за демократию на корейском полуострове ))))) Уже предвкушаю , как через месяц обрушатся гневные старикашки с эха на молодого Ына ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
daos15 28 февраля 2018 | 09:06
Умно от ЮК, что сказать ...