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08:46, 28 февраля 2018

США и Южная Корея в апреле возобновят совместные военные учения

США и Южная Корея в апреле возобновят совместные военные учения, объявил советник южнокорейского президента по вопросам безопасности Мун Чон Ин. Учения были приостановлены на время Олимпиады в Пхёнчхане.

Комментарии

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vezdehod 28 февраля 2018 | 09:03

Правильно...Когда проходит Олимпиада - Пушки молчат. Так должно быть.

skolzki 28 февраля 2018 | 09:03

Хомяки , ну ка обрушиться гневом на ЫНа Ивановича , а то что то вы давненько не поддерживали сша в борьбе за демократию на корейском полуострове ))))) Уже предвкушаю , как через месяц обрушатся гневные старикашки с эха на молодого Ына ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

daos15 28 февраля 2018 | 09:06

Умно от ЮК, что сказать ...

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