На американской военной базе в Вирджинии 11 военнослужащих пострадали после вскрытия конверта с неизвестным веществом
На американской военной базе в штате Вирджиния 11 военнослужащих пострадали после вскрытия конверта с неизвестным веществом. 3 человека госпитализированы. Сейчас дело расследует ФБР. Вещество отправлено в лабораторию.
Комментарии4
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traviliberalovgazamiudushlivami 28 февраля 2018 | 08:56
11 человек брали порошок по очереди, даже когда предыдущий обжигался? Дошло только с 11 раза.
crazy_frog 28 февраля 2018 | 09:50
traviliberalovgazamiudushlivami:
Три мужика нашли бутылку с жидкостью. Пахнет как спирт. Ну, понятно дело сели пить. Первый делает глоток, начинает хрипеть, падает, бьется в конвульсиях некоторое время и подыхает. Второй, подозрительно нюхает жидкость: "Нет, ну спирт ведь!" Делает глоток, и тоже падает умирая. Третий, смотрит на упавших, нюхает жидкость: "Ну спирт же! Спирт ведь!"
Оглядывается по сторонам и как заорёт: "Люди! ПОМОГИТЕ!!! И тоже выпивает.
olegleon 28 февраля 2018 | 08:57
неужели же порошок из Буэнос-Айреса до них дошёл?
skolzki 28 февраля 2018 | 09:00
А ВОТ И КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ КОКАИНА ИЗ АРГЕНТИНЫ , бугагага , бравые морские котики с сша готовились к высадке в Россию , но без кокоса никак , страшновато )))))