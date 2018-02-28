Власти Башкирии, Челябинской и Оренбургской областей окажут матпомощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП в Башкирии
Власти Башкирии, Челябинской и Оренбургской областей окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в крупном ДТП в Башкирии. Пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем. Погибли 9 человек, ещё трое пострадали.
Комментарии2
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olegleon 28 февраля 2018 | 08:55
ежедневно в России гибнут в ДТП 50 человек, но власти регионов "просыпаются" только в отдельных случаях.
ed10075 28 февраля 2018 | 09:21
Власти дешевле выплачивать подачки родственника погибших, чем ремонтировать дороги, обеспечивать безопасность дорожного движения.