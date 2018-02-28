Власти Башкирии, Челябинской и Оренбургской областей окажут матпомощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП в Башкирии

Власти Башкирии, Челябинской и Оренбургской областей окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в крупном ДТП в Башкирии. Пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем. Погибли 9 человек, ещё трое пострадали.