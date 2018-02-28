В Красноярске возбуждено уголовное дело против двух высокопоставленных полицейских
В Красноярске возбуждено уголовное дело против двух высокопоставленных полицейских: зам.руководителя регионального Управления МВД Александра Кузнецова и бывшего зам.начальника тыла Андрея Петручени. Их подозревают в превышении полномочий, сообщает РИА со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
В Красноярском Управлении сейчас проходят обыски.
Комментарии2
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piter_ug 28 февраля 2018 | 08:53
С этими все ясно.
Какие санкции к тем, кто их «высокопоставил»?
ha12raz 28 февраля 2018 | 08:57
Превышение полномочий......взяли больше , чем положено по чину.
Так надо понять и простить.
А вообще надо установить границы, спустить директиву и циркуляры, а то плешивая крыса с друзьями берегов не знает, а люди на местах чем должны руководствоваться ?