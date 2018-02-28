В Красноярске возбуждено уголовное дело против двух высокопоставленных полицейских: зам.руководителя регионального Управления МВД Александра Кузнецова и бывшего зам.начальника тыла Андрея Петручени. Их подозревают в превышении полномочий, сообщает РИА со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

В Красноярском Управлении сейчас проходят обыски.