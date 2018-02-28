Суд в Киеве сегодня продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении Виктора Януковича
Экс-президента Украины обвиняют в государственной измене.
На сегодняшнем заседании допрос своих свидетелей начнет сторона защиты. Первым из них станет Александр Щеголев, который при Януковиче занимал должность начальника главка СБУ в Киеве и Киевской области. Всего же суд одобрил допрос 16 человек со стороны защиты.
Генпрокуратура всех свидетелей обвинения уже допросила – их было больше 40. Последним стал действующий президент Украины Петр Порошенко, который ответил на вопросы по видеосвязи. Речь в основном шла о событиях февраля 2014 года. Порошенко, который тогда был народным депутатом, заявил, что Янукович отсутствовал на рабочем месте, а Россия как раз начала агрессию в Крыму. Допрос продолжался меньше часа, и защите Януковича показалось этого мало, но суд отказал в повторном вызове Порошенко.
Напомню, бывшего президента Украины обвиняют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса, включая «государственную измену». Януковичу грозит пожизненное заключение.
Сам Янукович, который сейчас, предположительно, находится в России, летом прошлого года отказался от участия в процессе.
Комментарии3
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wrongway1 28 февраля 2018 | 08:42
Интересная формулировка......"предположительно, находится в России"
ааааа.. он же видеосвязь проводил из Марса?
olegleon 28 февраля 2018 | 08:46
"Украины Петр Порошенко, который ответил на вопросы по видеосвязи"
он уже в СИЗО? или такой способ был выбран, чтобы зал суда не задохнулся от алкогольных паров президента Украины?
opiatnovyi63 28 февраля 2018 | 08:46
Бандюковича спас от народного гнева наш Вождь-Спаситель..Они достойны друг друга как предводители воровских властей!