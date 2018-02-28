Суд в Киеве сегодня продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении Виктора Януковича

Экс-президента Украины обвиняют в государственной измене.

На сегодняшнем заседании допрос своих свидетелей начнет сторона защиты. Первым из них станет Александр Щеголев, который при Януковиче занимал должность начальника главка СБУ в Киеве и Киевской области. Всего же суд одобрил допрос 16 человек со стороны защиты.

Генпрокуратура всех свидетелей обвинения уже допросила – их было больше 40. Последним стал действующий президент Украины Петр Порошенко, который ответил на вопросы по видеосвязи. Речь в основном шла о событиях февраля 2014 года. Порошенко, который тогда был народным депутатом, заявил, что Янукович отсутствовал на рабочем месте, а Россия как раз начала агрессию в Крыму. Допрос продолжался меньше часа, и защите Януковича показалось этого мало, но суд отказал в повторном вызове Порошенко.

Напомню, бывшего президента Украины обвиняют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса, включая «государственную измену». Януковичу грозит пожизненное заключение.

Сам Янукович, который сейчас, предположительно, находится в России, летом прошлого года отказался от участия в процессе.