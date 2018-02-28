Школьнику из Красноярска угрожали убийством за надпись «Навальный-2018» на портрете Владимира Путина

Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал другой ученик школы – Степан Попов. Он опубликовал 10-минутную запись разговора взрослых сотрудником школы с учеником. Взрослые повышают на подростка голос и называют его свиньёй, а Навального – моральным уродом. Директор гимназии Наталья Устюгова сообщила, что по поводу этого инцидента назначена проверка. Сотрудница школы – это завхоз – принесла извинения родителям и мальчику, сообщает «Медиа-зона».