Школьнику из Красноярска угрожали убийством за надпись «Навальный-2018» на портрете Владимира Путина
Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал другой ученик школы – Степан Попов. Он опубликовал 10-минутную запись разговора взрослых сотрудником школы с учеником. Взрослые повышают на подростка голос и называют его свиньёй, а Навального – моральным уродом. Директор гимназии Наталья Устюгова сообщила, что по поводу этого инцидента назначена проверка. Сотрудница школы – это завхоз – принесла извинения родителям и мальчику, сообщает «Медиа-зона».
Комментарии35
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opiatnovyi63 28 февраля 2018 | 08:34
Страна извращенцев и моральных дегенератов..
russkie_za_sverjenie 28 февраля 2018 | 08:38
opiatnovyi63: О, высокодуховная Россия, горжусь тобой!! Твоей скрепой, оказывается, являются угрозы детям и оскорбление людей!! Ура!! За то и воевали!!! Браво, потомки героев!!!
kvam 28 февраля 2018 | 08:48
russkie_za_sverjenie: А с вами, потомки власовцев и фашистских прислужников, которые сначала провоцируют, а потом скрытно пишут и выкладывают, надо не оскорблять вас, а выводить, как моль, как тараканов, как крыс.
Ваша участь, скоты, только пачкать изсодтишка сначала стены, а потом, громко обосравшись, свои портки.
olegleon 28 февраля 2018 | 08:42
opiatnovyi63: да, в России угрожают школьнику, а в "маяке демократии" просто расстреляли 17 школьников.
Вы что предпочтёте? словесные угрозы или реальную смерть Вашим детям?
opiatnovyi63 28 февраля 2018 | 09:06
olegleon: Мне плевать на маяк и маяки, я живу в России, где угрожают смертоубийством школьнику штатные сотрудники школы ...
olegleon 28 февраля 2018 | 09:40
opiatnovyi63: судят по делам, а не по словам. школьник сделал дело, а его словами в ответ. или Вам это не нравится?
traviliberalovgazamiudushlivami 28 февраля 2018 | 08:34
Хватить врать эхо, зачем вы варете. Ему угрожали руки оторвать, и в порошок стереть, за то что этот имбецил двери в школе изрисовал
antimrakobes 28 февраля 2018 | 08:40
traviliberalovgazamiudushlivami: ааа, ну тогда всё нормально. пусть отрывают...
democ 28 февраля 2018 | 08:48
traviliberalovgazamiudushlivami: Так двери или портрет? Может быть в "имбециле" дремлет второй Малевич?! Сальвадор Дали тоже был не в ладах с образованием.
ivfn 28 февраля 2018 | 08:49
traviliberalovgazamiudushlivami:
//В итоге детская шалость превратилась в политический скандал. //
Вона как. Молоко на губах не обсохло ,а уже революционер -народоволец.
Информация для размышления
. Вчера разговариваю с зятем, тот говорит "ПОМНИШЬ!!! ,был такой Навальный....."
vaka257 28 февраля 2018 | 08:36
Авторитаризм и фашизм -близнецы-братья...Уже не посадить,а даже убить за осквернее святого лика вождя...А ведь эти "преподаватели"себя фашистами вряд ли считают...
ivfn 28 февраля 2018 | 08:40
vaka257:
Портрет и дверь имущество школы. Давайте вам дверь разрисуют. Ваши действия? Напишут краской "Свободу Рыбке"Вот вашей семье радости то будет ,полные штаны
zztop1960 28 февраля 2018 | 08:45
ivfn: А зачем в школах , учереждениях вешать портреты Путина ? Вы видели портреты Трампа в США , или портреты Обамы в школах, в кабинетах губернаторов штатов или в кабинетах полиции США ? Только в России , КНДР, Туркменистана и других подобных странах
ivfn 28 февраля 2018 | 08:54
zztop1960:
Род занятий
служащий
Место работы
ооо
город
Латвия, Рига
МДА!!!!!!!
skolzki 28 февраля 2018 | 08:36
Неееее , его обещали отправить в Украину на пмж , что хже растрела )))
skolzki 28 февраля 2018 | 08:43
Сейчас смотрел прямой репортаж с места расстрела . Мальчика вывели во двор , повесили на шею табличку с лицом насрального привязали к столбу одели повязку на глаза вывели строй сотрудников фсб иииииииииии выстрелы , кругом запах гари вперемешку с запохом дерьма , мальчик немножко каканул , но обнявшись с портнером своего гуру лехаима , так и не выпустил его, по моим щекам потекли слёзы.. этот мальчик достоин стать главным майдаунёнком секты сисяна . ((((((
russkie_za_sverjenie 28 февраля 2018 | 08:50
skolzki: тогда уж писал бы: НАДЕЛИ повязку, ватник безграмотный. Русского языка не знает, а туда же.
opiatnovyi63 28 февраля 2018 | 08:50
skolzki: Пригожинские фантазии?
russkie_za_sverjenie 28 февраля 2018 | 08:36
О, высокодуховная Россия, горжусь тобой!! Твоей скрепой, оказывается, являются угрозы детям и оскорбление людей!! Ура!! За то и воевали!!! Браво, потомки героев!!
serg2010 28 февраля 2018 | 08:48
russkie_za_sverjenie: Ваш аватар свидетельствует о Вашей личной "высокодуховности".
zkotor 28 февраля 2018 | 09:29
russkie_za_sverjenie: Аватар просто песня +100! Приходит мужик к хирургу и говорит: - Доктор, пришейте-ка мне х.. на лоб! Доктор в полном недоумении спрашивает: - Да за чем же оно вам надо? - Ну, во-первых, это красиво...
serg2010 28 февраля 2018 | 08:43
В заголовке информации "школьнику угрожали убийством". А по тексту - ни слова об угрозах убийством, только обозвали "свиньёй". Так была ли угроза убийством и в чём она выражалась?
mamiluk 28 февраля 2018 | 08:43
Фюрера трогать не моги...скоро будут доносить на тех,кто подтерся в туалете с изображением "солнцеликого" ...быстро однако россиян вернули в 37 год.
balya 28 февраля 2018 | 08:45
Ох, до какого скотского холуйства дошли эти школьные завхозы и учителя. Их не должны вообще волновать политические предпочтения учеников. Пройдёт время и эти ребята предъявят им счёт. А ещё трезвонят, что Алексей Серебряков не прав насчёт национальной идеи:сила, наглость и хамство. Да прав на все 100%:
zkotor 28 февраля 2018 | 08:45
Адреса, телефоны и фамилии трёх этих подонков и желательно их родственников должны стать широко известны. глядишь награда и найдёт своего "хероя". Только так надо поступать с Хиви путинского режима
skolzki 28 февраля 2018 | 08:57
zkotor: Хохлы , вы все свой аналог сайта миротворец пытаетесь в России распространить ? Дык если аналог миротворца и будет , так там одни ваши какляцкие рыла будут а вас працующих на стройках и дорогах России хватать еще на границе будут ))
compare 28 февраля 2018 | 08:45
в записи того свиньячего визга,что опрокинули эти бабы базарные(учитель-не для этих быдлообразных) на паренька,выделялась одна,"активная" порося,она так и визжала: "позову мужика он тебя,точно убьет".не сама,а с помощью "музжика" какого-то! это видимо,чтобы мальчишке стало "страшнее"! до каких выгребных ям опустились души учителей! впрочем,в годы совка,всегда находились такие "свиноматки",готовые своим визгом "пугать" непокорных учеников,правда,ученики,молча материли этих,всеми ненавидимых "училок" и делали свое "дело"....
plank1957 28 февраля 2018 | 08:46
Скрепы в действии.
ha12raz 28 февраля 2018 | 08:47
Молодежь не должна участвовать в политической деятельности, Навальный использует молодежь.
Молодежь должна поврозслеть, потерять идеалы юношества, понять, в каком дЕРьме они живут и приспособится.
Как в Турции.......когда везут по стране и заставляют нырять в дЕРьмо .
В Турции так учат воров, в РФ молодежь.
estamp 28 февраля 2018 | 08:47
Я так понял, на предъявленном видео угроз убийства нет. О них мы знаем со слов. Причем третьего человека, которого на месте не было. Навальнята...
ansata 28 февраля 2018 | 08:47
119 УК РФ дегенератам ломится.
democ 28 февраля 2018 | 08:51
Интересно, а что было бы, если бы он написал "Я люблю Путина"? Можно тогда его заподозрить и в порочном...
serg2010 28 февраля 2018 | 08:58
Современный школьник, занимающийся политическим вандализмом, проинструктирован как себя вести, если что. На готове звуко-видеозаписывающие устройства и возможность моментальной выкладки в СМИ. И эти "школьники" готовятся к ЕГЭ?
serg2010 28 февраля 2018 | 09:01
Надо опросить школьника по вопросу, не вдохновило ли его на вандализм выступление Серебрякова о "национальной идее России".
sasass 28 февраля 2018 | 09:18
За подвиг шельмуют - это в России только так...