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08:31, 28 февраля 2018

Школьнику из Красноярска угрожали убийством за надпись «Навальный-2018» на портрете Владимира Путина

Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал другой ученик школы – Степан Попов. Он опубликовал 10-минутную запись разговора взрослых сотрудником школы с учеником. Взрослые повышают на подростка голос и называют его свиньёй, а Навального – моральным уродом. Директор гимназии Наталья Устюгова сообщила, что по поводу этого инцидента назначена проверка. Сотрудница школы – это завхоз – принесла извинения родителям и мальчику, сообщает «Медиа-зона».

Комментарии

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opiatnovyi63 28 февраля 2018 | 08:34

Страна извращенцев и моральных дегенератов..

russkie_za_sverjenie 28 февраля 2018 | 08:38

opiatnovyi63: О, высокодуховная Россия, горжусь тобой!! Твоей скрепой, оказывается, являются угрозы детям и оскорбление людей!! Ура!! За то и воевали!!! Браво, потомки героев!!!

kvam 28 февраля 2018 | 08:48

russkie_za_sverjenie: А с вами, потомки власовцев и фашистских прислужников, которые сначала провоцируют, а потом скрытно пишут и выкладывают, надо не оскорблять вас, а выводить, как моль, как тараканов, как крыс.
Ваша участь, скоты, только пачкать изсодтишка сначала стены, а потом, громко обосравшись, свои портки.

olegleon 28 февраля 2018 | 08:42

opiatnovyi63: да, в России угрожают школьнику, а в "маяке демократии" просто расстреляли 17 школьников.
Вы что предпочтёте? словесные угрозы или реальную смерть Вашим детям?

opiatnovyi63 28 февраля 2018 | 09:06

olegleon: Мне плевать на маяк и маяки, я живу в России, где угрожают смертоубийством школьнику штатные сотрудники школы ...

olegleon 28 февраля 2018 | 09:40

opiatnovyi63: судят по делам, а не по словам. школьник сделал дело, а его словами в ответ. или Вам это не нравится?

traviliberalovgazamiudushlivami 28 февраля 2018 | 08:34

Хватить врать эхо, зачем вы варете. Ему угрожали руки оторвать, и в порошок стереть, за то что этот имбецил двери в школе изрисовал

antimrakobes 28 февраля 2018 | 08:40

traviliberalovgazamiudushlivami: ааа, ну тогда всё нормально. пусть отрывают...

democ 28 февраля 2018 | 08:48

traviliberalovgazamiudushlivami: Так двери или портрет? Может быть в "имбециле" дремлет второй Малевич?! Сальвадор Дали тоже был не в ладах с образованием.

ivfn 28 февраля 2018 | 08:49

traviliberalovgazamiudushlivami:
//В итоге детская шалость превратилась в политический скандал. //
Вона как. Молоко на губах не обсохло ,а уже революционер -народоволец.

Информация для размышления
. Вчера разговариваю с зятем, тот говорит "ПОМНИШЬ!!! ,был такой Навальный....."

vaka257 28 февраля 2018 | 08:36

Авторитаризм и фашизм -близнецы-братья...Уже не посадить,а даже убить за осквернее святого лика вождя...А ведь эти "преподаватели"себя фашистами вряд ли считают...

ivfn 28 февраля 2018 | 08:40

vaka257:
Портрет и дверь имущество школы. Давайте вам дверь разрисуют. Ваши действия? Напишут краской "Свободу Рыбке"Вот вашей семье радости то будет ,полные штаны

zztop1960 28 февраля 2018 | 08:45

ivfn: А зачем в школах , учереждениях вешать портреты Путина ? Вы видели портреты Трампа в США , или портреты Обамы в школах, в кабинетах губернаторов штатов или в кабинетах полиции США ? Только в России , КНДР, Туркменистана и других подобных странах

ivfn 28 февраля 2018 | 08:54

zztop1960:
Род занятий
служащий
Место работы
ооо
город
Латвия, Рига

МДА!!!!!!!

skolzki 28 февраля 2018 | 08:36

Неееее , его обещали отправить в Украину на пмж , что хже растрела )))

skolzki 28 февраля 2018 | 08:43

Сейчас смотрел прямой репортаж с места расстрела . Мальчика вывели во двор , повесили на шею табличку с лицом насрального привязали к столбу одели повязку на глаза вывели строй сотрудников фсб иииииииииии выстрелы , кругом запах гари вперемешку с запохом дерьма , мальчик немножко каканул , но обнявшись с портнером своего гуру лехаима , так и не выпустил его, по моим щекам потекли слёзы.. этот мальчик достоин стать главным майдаунёнком секты сисяна . ((((((

russkie_za_sverjenie 28 февраля 2018 | 08:50

skolzki: тогда уж писал бы: НАДЕЛИ повязку, ватник безграмотный. Русского языка не знает, а туда же.

opiatnovyi63 28 февраля 2018 | 08:50

skolzki: Пригожинские фантазии?

(комментарий скрыт)

russkie_za_sverjenie 28 февраля 2018 | 08:36

О, высокодуховная Россия, горжусь тобой!! Твоей скрепой, оказывается, являются угрозы детям и оскорбление людей!! Ура!! За то и воевали!!! Браво, потомки героев!!

serg2010 28 февраля 2018 | 08:48

russkie_za_sverjenie: Ваш аватар свидетельствует о Вашей личной "высокодуховности".

zkotor 28 февраля 2018 | 09:29

russkie_za_sverjenie: Аватар просто песня +100! Приходит мужик к хирургу и говорит: - Доктор, пришейте-ка мне х.. на лоб! Доктор в полном недоумении спрашивает: - Да за чем же оно вам надо? - Ну, во-первых, это красиво...

serg2010 28 февраля 2018 | 08:43

В заголовке информации "школьнику угрожали убийством". А по тексту - ни слова об угрозах убийством, только обозвали "свиньёй". Так была ли угроза убийством и в чём она выражалась?

mamiluk 28 февраля 2018 | 08:43

Фюрера трогать не моги...скоро будут доносить на тех,кто подтерся в туалете с изображением "солнцеликого" ...быстро однако россиян вернули в 37 год.

balya 28 февраля 2018 | 08:45

Ох, до какого скотского холуйства дошли эти школьные завхозы и учителя. Их не должны вообще волновать политические предпочтения учеников. Пройдёт время и эти ребята предъявят им счёт. А ещё трезвонят, что Алексей Серебряков не прав насчёт национальной идеи:сила, наглость и хамство. Да прав на все 100%:

zkotor 28 февраля 2018 | 08:45

Адреса, телефоны и фамилии трёх этих подонков и желательно их родственников должны стать широко известны. глядишь награда и найдёт своего "хероя". Только так надо поступать с Хиви путинского режима

skolzki 28 февраля 2018 | 08:57

zkotor: Хохлы , вы все свой аналог сайта миротворец пытаетесь в России распространить ? Дык если аналог миротворца и будет , так там одни ваши какляцкие рыла будут а вас працующих на стройках и дорогах России хватать еще на границе будут ))

compare 28 февраля 2018 | 08:45

в записи того свиньячего визга,что опрокинули эти бабы базарные(учитель-не для этих быдлообразных) на паренька,выделялась одна,"активная" порося,она так и визжала: "позову мужика он тебя,точно убьет".не сама,а с помощью "музжика" какого-то! это видимо,чтобы мальчишке стало "страшнее"! до каких выгребных ям опустились души учителей! впрочем,в годы совка,всегда находились такие "свиноматки",готовые своим визгом "пугать" непокорных учеников,правда,ученики,молча материли этих,всеми ненавидимых "училок" и делали свое "дело"....

plank1957 28 февраля 2018 | 08:46

Скрепы в действии.

ha12raz 28 февраля 2018 | 08:47

Молодежь не должна участвовать в политической деятельности, Навальный использует молодежь.

Молодежь должна поврозслеть, потерять идеалы юношества, понять, в каком дЕРьме они живут и приспособится.

Как в Турции.......когда везут по стране и заставляют нырять в дЕРьмо .
В Турции так учат воров, в РФ молодежь.

estamp 28 февраля 2018 | 08:47

Я так понял, на предъявленном видео угроз убийства нет. О них мы знаем со слов. Причем третьего человека, которого на месте не было. Навальнята...

ansata 28 февраля 2018 | 08:47

119 УК РФ дегенератам ломится.

democ 28 февраля 2018 | 08:51

Интересно, а что было бы, если бы он написал "Я люблю Путина"? Можно тогда его заподозрить и в порочном...

serg2010 28 февраля 2018 | 08:58

Современный школьник, занимающийся политическим вандализмом, проинструктирован как себя вести, если что. На готове звуко-видеозаписывающие устройства и возможность моментальной выкладки в СМИ. И эти "школьники" готовятся к ЕГЭ?

serg2010 28 февраля 2018 | 09:01

Надо опросить школьника по вопросу, не вдохновило ли его на вандализм выступление Серебрякова о "национальной идее России".

sasass 28 февраля 2018 | 09:18

За подвиг шельмуют - это в России только так...

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