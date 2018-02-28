Житель Казани открыл стрельбу в подъезде жилого дома
В ходе спецоперации по обезвреживанию стрелка погибли 2 человека – сотрудник Росгвардии и один гражданский, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. В полиции утверждают, что стрелок покончил с собой. По предварительным данным. он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Комментарии3
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ha12raz 28 февраля 2018 | 08:41
В последнее время огорчает только одно.....погиб гражданский.
antimrakobes 28 февраля 2018 | 08:46
Та не может быть! Такое только у пиндосов случается! Любую портянку спросите!
tks 28 февраля 2018 | 08:49
Настоящий путираст!