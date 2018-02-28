В аэропорту Буэнос-Айреса задержан гражданин России, в чемодане которого обнаружили 4 килограмма кокаина
Об этом в своём Фэйсбуке сообщила министр безопасности Аргентины Патриция Буллрич. По её словам, меры досмотра были ужесточены после того, как крупная партия кокаина была обнаружена на территории российского посольства.
По данным аргентинской прессы, 50-летний россиянин направлялся в Германию. Он летел во Франкфурт-на-Майне самолётов авиакомпания Люфтганза.
Комментарии9
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tks 28 февраля 2018 | 08:35
Путиноид упертый - особая разновидность дебила.
zorkiy2016 Андрей Шкадов 28 февраля 2018 | 08:38
Кашу маслом не испортишь или всякое лыко в строку...
u237 28 февраля 2018 | 08:39
никогда не было и вот опять
nemez1 28 февраля 2018 | 08:41
Почему россияне и даже на мидовском уровне стали ввозить в Германию наркотики в таком колличестве, новые методы борьбы с Меркель.?
portage2 28 февраля 2018 | 08:41
Недостачу решили покрыть (в розницу))))!?
А то у них при взвешивании на "контрольных весах" в Москве дебет с кредитом не сходился на 12 килограмм.
yuryr 28 февраля 2018 | 09:11
portage2: :-)))
gregor 28 февраля 2018 | 08:54
В аэропорту Буэнос-Айреса задержан гражданин России, в чемодане которого обнаружили 4 килограмма кокаина
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За ним уже отправлен самолёт из отряда " Россия " с директором ФСБ во главе делегации .
yuryr 28 февраля 2018 | 09:07
gregor: :-)))
vezdehod 28 февраля 2018 | 09:08
Видимо не успел переправить на "ИЛ-86" - пришлось везти самому.