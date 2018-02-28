В аэропорту Буэнос-Айреса задержан гражданин России, в чемодане которого обнаружили 4 килограмма кокаина

Об этом в своём Фэйсбуке сообщила министр безопасности Аргентины Патриция Буллрич. По её словам, меры досмотра были ужесточены после того, как крупная партия кокаина была обнаружена на территории российского посольства.

По данным аргентинской прессы, 50-летний россиянин направлялся в Германию. Он летел во Франкфурт-на-Майне самолётов авиакомпания Люфтганза.