Аэробус Уральских авиалиний, летевший из Читы в Москву, совершил вынужденную посадку в Красноярске
В пресс-службе авиакомпании корреспонденту ТАСС рассказали о неисправности двигателя. На борту было 77 пассажиров. Посадка прошла штатно. Компания направила в Красноярск резервный самолёт.
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sasass 28 февраля 2018 | 08:55
Автопилоты видимо надежнее самих живых пилотов....