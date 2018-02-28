Обыски проходят в Управлении МВД по Красноярскому краю
Обыски проходят в Управлении МВД по Красноярскому краю, сообщает РИА со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. Поводом стало уголовное дело о превышении полномочий, возбуждённое против зам.руководителя Управления Александра Кузнецова и бывшего зам.начальника тыла Андрея Петручени. По словам собеседника агентства, в конце 2012 года фигуранты подписали акт о выполнении работ по строительству следственного изолятора в Норильске на 200 миллионов рублей. Объект так и не был построен.
Комментарии5
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atl 28 февраля 2018 | 08:22
Вор у вора дубинку украл.
al101_2 28 февраля 2018 | 08:36
В 2012 году подписали акт о приёмке, а только сейчас увидели, что ничего не построено?
Пять лет сидели в засаде, боясь спугнуть?
Или, ждали откатов, и , не дождавшись, обиделись?
Какая версия правильна?
tks 28 февраля 2018 | 08:38
Ментяры со старшими товарищами не поделились, вот ответка пришла!
sasass 28 февраля 2018 | 08:42
Воров пестовали много лет "подряд " и теперь пытаются их загнать в лоно обратно...
mamiluk 28 февраля 2018 | 08:55
все эти "обыски","спецоперации","борьба с терроризмом"-пыль в глаза,для внутреннего потребления,как можно говорить о какой-то "борьбе", когда страной(колонией) правит преступный синдикат?!