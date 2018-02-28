Обыски проходят в Управлении МВД по Красноярскому краю, сообщает РИА со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. Поводом стало уголовное дело о превышении полномочий, возбуждённое против зам.руководителя Управления Александра Кузнецова и бывшего зам.начальника тыла Андрея Петручени. По словам собеседника агентства, в конце 2012 года фигуранты подписали акт о выполнении работ по строительству следственного изолятора в Норильске на 200 миллионов рублей. Объект так и не был построен.