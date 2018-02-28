В России увеличится количество бюджетных мест в вузах по нескольким специальностям
В России увеличится количество бюджетных мест в вузах по нескольким специальностям – медицинским, педагогическим, инженерным и IT-шным, рассказала министр образования Ольга Васильева. По её словам, в целом будет гарантировано 57 процентов бюджетных мест. Кроме того, в России скоро появится возможность взять образовательный кредит. Глава Минобрнауки выступила за сокращение количества школьных олимпиад. Изменения могут произойти уже в следующем учебном году.
Комментарии2
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vaka257 28 февраля 2018 | 08:22
Косточка к выборам...
democ 28 февраля 2018 | 08:41
"Кроме того, в России скоро появится возможность взять образовательный кредит".
К ярму и к долгам надо привыкать с молодости.