Премьеру американского фильма «Мстители. Война бесконечности» вернули на начало мая
Об этом сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика». В итоге российские зрители увидят ленту раньше американских – 3-го мая, а в США фильм выйдет в прокат 4-го числа, — передает ТАСС.
Ранее новым «Мстителям» предложили выйти в прокат 11-го мая из-за премьер двух фильмов о Великой Отечественной войне – это «Танки» и «Собибор».
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