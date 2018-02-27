Премьеру американского фильма «Мстители. Война бесконечности» вернули на начало мая

Об этом сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика». В итоге российские зрители увидят ленту раньше американских – 3-го мая, а в США фильм выйдет в прокат 4-го числа, — передает ТАСС.

Ранее новым «Мстителям» предложили выйти в прокат 11-го мая из-за премьер двух фильмов о Великой Отечественной войне – это «Танки» и «Собибор».