Лидер КНДР Ким Чен Ын и его отец Ким Чен Ир получали визы западных стран по бразильским паспортам
В них указаны другие имена, но на фотографиях легко узнать северокорейских руководителей. Фотографии документов опубликовало агентство Рейтер. Бразильский МИД сейчас проверяет эту информацию.
Комментарии6
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a_111111 27 февраля 2018 | 21:36
По нашему, по бразильски...
fig_wam 27 февраля 2018 | 21:42
a_111111: В Ьразилии много диких обезьян. предполагали, что этих не опознают?
acque_minerali 27 февраля 2018 | 21:40
Единственная смешная за сегодня новость. )))
olegleon 27 февраля 2018 | 21:43
да мало ли в Бразилии Кимов?!
acque_minerali 27 февраля 2018 | 21:48
Ну значит и в мире Калигула может ввести в самолет коня и сказать "Это Бразилец!" . )))
tks 27 февраля 2018 | 21:52
Странно, и что они на этом проклятом Западе забыли, чтобы так рисковать??