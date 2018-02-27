Глава Минобрнауки Ольга Васильева предложила сократить число школьных олимпиад
В телеэфире она сказала, что все они должны быть четко обоснованы. ПО ее словам, изменения могут произойти уже в следующем учебном году. Преобразования коснутся тех олимпиад, где были выявлены явные несоответствия результатов участников их баллам на ЕГЭ, — передает РИА.
Комментарии7
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elenalipa 27 февраля 2018 | 21:37
Надо не только сократить, а ещё и принудительное участие под неусыпным контролем комитета образования запретить. А вообще не верю.....
midnightblues 27 февраля 2018 | 21:46
elenalipa: заменить образование на хождение на плацу строем
hastings 27 февраля 2018 | 21:49
midnightblues: а чем плох плац и строевая? Шибко умных развелось, кто то и служить должен.
johnixx 27 февраля 2018 | 21:50
hastings: и молебнов,молебнов побольше!
oldpartizan 27 февраля 2018 | 21:37
правильно, оставить только сдачу ГТО и по закону божию.
чем больше дубов тем крепче скрепы.
zolingen 27 февраля 2018 | 21:42
Вместо олимпиад можно направить школьников на очередной штурм рейхстага
elenalipa 27 февраля 2018 | 21:44
ГТО не сдают, слабые большинство.