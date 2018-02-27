Глава Минобрнауки Ольга Васильева предложила сократить число школьных олимпиад

В телеэфире она сказала, что все они должны быть четко обоснованы. ПО ее словам, изменения могут произойти уже в следующем учебном году. Преобразования коснутся тех олимпиад, где были выявлены явные несоответствия результатов участников их баллам на ЕГЭ, — передает РИА.