Компания «Телеграм» Павла Дурова может получить от инвесторов еще почти 2 миллиарда долларов

Она намерена провести второй раунд продажи прав на свою криптовалюту. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. В результате первого раунда «Телеграм» собрал 850 миллионов долларов. По сведениям издания, одним из основных инвесторов стал Роман Абрамович.