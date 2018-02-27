Компания «Телеграм» Павла Дурова может получить от инвесторов еще почти 2 миллиарда долларов
Она намерена провести второй раунд продажи прав на свою криптовалюту. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. В результате первого раунда «Телеграм» собрал 850 миллионов долларов. По сведениям издания, одним из основных инвесторов стал Роман Абрамович.
Комментарии1
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alo0000 27 февраля 2018 | 21:40
Похоже - казачек то - засланный!