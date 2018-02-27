«Власти Петербурга запретили митинг под лозунгом «Геи за Путина»»

В Смольном заявили, что на предполагаемом месте проведения акции уже запланировано другое мероприятие. Кроме того, там же 3-го марта пройдут работы по благоустройству, — сообщили активисты изданию «Телеграф». Была названа еще одна причина: чиновники в этом митинге увидели нарушение закона о гей-пропаганде.