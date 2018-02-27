Власти Петербурга запретили митинг под лозунгом «Геи за Путина»
В Смольном заявили, что на предполагаемом месте проведения акции уже запланировано другое мероприятие. Кроме того, там же 3-го марта пройдут работы по благоустройству, — сообщили активисты изданию «Телеграф». Была названа еще одна причина: чиновники в этом митинге увидели нарушение закона о гей-пропаганде.
Комментарии18
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nikitin43 27 февраля 2018 | 21:34
психушки были первыми за путена , киндер-сюрприз подтягивает весь контингент.
matros__koshkin__007 27 февраля 2018 | 21:37
«Власти Петербурга запретили митинг под лозунгом «Геи за Путина»»
Ну, я бы на месте властей тоже запретил бы такой митинг. Организаторам надо было точнее формулировать название своего митинга. Почему они пропустили в названии своего мероприятия самое первое слово "Только"? Пусть перепишут название в заявке, и тогда у властей не будет никаких оснований митинг запрещать.
fig_wam 27 февраля 2018 | 21:40
matros__koshkin__007: В Смольном заявили, что на предполагаемом месте проведения акции уже запланировано другое мероприятие.
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Неужели "лесбиянки за Путина"?
Ну предложили бы им провести совместное мероприятие.
johnixx 27 февраля 2018 | 21:48
fig_wam: гей-пропаганда? я знал что путен p.r.-ass , но не знал что он гей...
gordy 27 февраля 2018 | 21:48
"В Смольном заявили, что на предполагаемом месте проведения акции уже запланировано другое мероприятие."
Слёт натуралистов?
sedoff 27 февраля 2018 | 21:52
Всё правильно! Митинг за Путина - это самая натуральная гей-пропаганда! Запретить!!!
sklar39 27 февраля 2018 | 21:34
Подать новую заявку -" Геи против Путина". Должна прокатить,если конечно дебилы во власти понимают разницу между За и Против.
a_111111 27 февраля 2018 | 21:40
sklar39: Или геи за Навального
meteor1908 27 февраля 2018 | 21:35
Комедия дель арте. Уже и в Питере...
eduard53 27 февраля 2018 | 21:36
Ясен пень. Нельзя же допустить плаката, типа "Педерасты за Путина!"
malanoff 27 февраля 2018 | 21:51
eduard53: "Нельзя же допустить плаката, типа "Педерасты за Путина!"
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Кстати вот это точно не посмели бы запретить , а вдруг их оказалось бы 86 %.
uaslavaua 27 февраля 2018 | 21:37
Пусть уезжают всякие извращенцы вместе с пуйлом, которого они поддерживают, далеко из России. И без тех и без этого станет намного лучше
efilika 27 февраля 2018 | 21:45
uaslavaua: и чем же гей тебе так насолили? Кто-то из них пренебрег твоей персоной и травмировал нежную душу?
wuwer 27 февраля 2018 | 21:41
Там запланировано другое мероприятие...для людишек с более низшей социальной ориентацией- для политических проститутов-назначенцев
nemez1 27 февраля 2018 | 21:43
А что думают трансгендеры ???
comanchero 27 февраля 2018 | 21:48
Если "Геи за Путина" запрещают, может "Геи против Путина" разрешат?
tks 27 февраля 2018 | 21:49
Вот это троллинг! )))) Путин - он же президент всех россиянцев, включая геев!
petrovich_spb 27 февраля 2018 | 21:50
Не знаю, как геи, но пидорыпожизни точно за негО.