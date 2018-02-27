Посол Украины в США сообщил о том, что в Киеве будет парк Бориса Немцова
Валерий Чалый сказал это на церемонии открытия в Вашингтоне площади имени Бориса Немцова. Это сообщил в Твиттере присутствовавший на церемонии экономист Сергей Алексашенко. Он отметил, что российского посла не было.
На открытие площади также пришли дочь политика Жанна Немцова, его российские друзья и соратники и члены американского Конгресса.
Комментарии18
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kotvinder2 27 февраля 2018 | 21:33
Самые лучшие бл_ди в мире - это украинцы.
nelibermot15 27 февраля 2018 | 21:41
"Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова, а сегодняшнее положение украинцев ужасно. 75% валового продукта — наши долги. Это ужас. А кто за них платить будет? Если сейчас не даст Международный валютный фонд, что объявлять дефолт?" — сказал Кучма, передает "Украина.ру".
romashka__ 27 февраля 2018 | 21:48
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ Борису Немцову.
В столице США Boris Nemtsov plaza появилась рядом с российским посольством в 3 годовщину со дня зверского убийства у стен Кремля политика и общественного деятеля, смелого борца с путинизмом.
В Украине назовут сквер именем Бориса Немцова.
Надо менять в России упёртую коррумпированную агрессивную власть. И налаживать отношения России со всем миром.
ross1918 27 февраля 2018 | 21:55
romashka__: Молись больше!
snikkersnepper 27 февраля 2018 | 21:38
А он не сообщил, когда в Киеве мозг будет?
zolingen 27 февраля 2018 | 21:39
Справедливое решение. Он достоин.
mg_vr 27 февраля 2018 | 21:39
ждём заявлений от Собчак, что это всё она сделала...
olegleon 27 февраля 2018 | 21:40
и сколько посол Украины потребовал за это денег от США?
a_111111 27 февраля 2018 | 21:48
olegleon: он за еду работает:) А против Немцова, я лично почти ничего не имею...
stebinmaku 27 февраля 2018 | 21:40
А посол России в США сообщил, что в Москве будет автопарк им. Бориса Немцова, где будут представлены отечественные "Волги", на которые он хотел пересадить чиновников..
soup_dragon 27 февраля 2018 | 21:42
А за парком будет разбит квартал красных фонарей.
varlam59 27 февраля 2018 | 21:43
Кому прислуживал, те и славят. Подтвердилось на все сто.
abuvgrobu 27 февраля 2018 | 21:44
Наверное, неоценимую пользу в своё время американцам принёс. Чтут..
tks 27 февраля 2018 | 21:46
Имя "Немцов" действует на путиноидов, путинистов, путинцев и путлеровцы как крест на вампира!
olgkiev 27 февраля 2018 | 21:48
Хоспади , он же не украинский деятель...
leomosk16 27 февраля 2018 | 21:51
////Посол Украины в США сообщил о том, что в Киеве будет парк Бориса Немцова///
И в центре этого парка будет скульптурная группа, изображающая Немцова нежно-уважительно обнимающего за плечи с восхищением глядящих на него Бадеру и Шухевича в эсэсовской форме....
rico76 27 февраля 2018 | 21:54
Лучше пусть в Киеве откроют бордель имени Немцова. Он так любил такие заведения!)
gosan 27 февраля 2018 | 21:54
Куда конь с копытом,туда и рак с клешней...