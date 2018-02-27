////Посол Украины в США сообщил о том, что в Киеве будет парк Бориса Немцова///

Валерий Чалый сказал это на церемонии открытия в Вашингтоне площади имени Бориса Немцова. Это сообщил в Твиттере присутствовавший на церемонии экономист Сергей Алексашенко. Он отметил, что российского посла не было.

На открытие площади также пришли дочь политика Жанна Немцова, его российские друзья и соратники и члены американского Конгресса.