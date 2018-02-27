Курский «Авангард» обыграл пермский «Амкар» в четвертьфинале Кубка России по футболу

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 0:0. В серии пенальти сильнее оказался «Авангард» со счетом 7:6. Сейчас эта команда на 14-й строчке Футбольной национальной лиги. В полуфинале «Авангард» встретится с еще одним клубом из ФНЛ – это ярославский «Шинник».