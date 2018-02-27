В Костроме погибла женщина из-за прорыва трубы с горячей водой
Ее трехлетний внук с ожогами доставлен в больницу. ЧП произошло в одной из квартир, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет. По предварительным данным, трубу прорвало рядом с местом крепления счетчика воды.
Аналогичный случай недавно произошел в Хабаровске, где погиб 91-летний ветеран Великой Отечественной войны.
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