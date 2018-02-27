Николай Патрушев обсудил в Таиланде вопросы обеспечения безопасности туристов из России

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета безопасности.

На днях в Таиланде задержали ответчиков по иску Олега Дерипаски. Александра Кириллова и Анастасию Вашукевич, известную как Настя Рыбка, местная полиция обвиняет в незаконной трудовой деятельности. По ее данным, они проводили секс-тренинги. Сегодня Настя Рыбка в своем Инстаграме сказала, что готова рассказать американским журналистам о связях российских депутатов с Дональдом Трампом.

Напомним, девушка стала источником для расследования Алексея Навального о миллиардере Олеге Дерипаске и вице-премьере Сергее Приходько.