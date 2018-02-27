Николай Патрушев обсудил в Таиланде вопросы обеспечения безопасности туристов из России
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета безопасности.
На днях в Таиланде задержали ответчиков по иску Олега Дерипаски. Александра Кириллова и Анастасию Вашукевич, известную как Настя Рыбка, местная полиция обвиняет в незаконной трудовой деятельности. По ее данным, они проводили секс-тренинги. Сегодня Настя Рыбка в своем Инстаграме сказала, что готова рассказать американским журналистам о связях российских депутатов с Дональдом Трампом.
Напомним, девушка стала источником для расследования Алексея Навального о миллиардере Олеге Дерипаске и вице-премьере Сергее Приходько.
Комментарии36
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
a_111111 27 февраля 2018 | 21:45
Цирк:) это ж надо комисар ГБ первого ранга ерундой занялся