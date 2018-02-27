Москвичам предложили поучаствовать в митинге-концерте в поддержку Владимира Путина за деньги
Соответствующее объявление появилось на специализированном сайте, где обычно собирают массовку. Людям предлагают по 500 рублей. На предложение многие откликнулись, двое из них объяснили «Эху Москвы», почему:
«Я пенсионерка, и мне даже 300 рублей играют роль. Я живу в Подмосковье. Проезд бесплатный у нас отняли, и поэтому, конечно, стараюсь, где проходят такие мероприятия за деньги, я их посещаю».
«Можно и бесплатно прийти. Я бы пришла, но там просто была заявка, что 500 рублей дают. Я часто хожу на массовку, платно. На бесплатном ни разу не была. Я люблю очень политику».
Также в последние сутки поступают сообщения, что в некоторых столичных ВУЗах и предприятиях бюджетной сферы сотрудников заставляют идти на субботний митинг в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина.
Комментарии44
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protiwvsex 27 февраля 2018 | 21:54
Кто то удивляются?