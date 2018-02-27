Z Архив новостей новости
5 28 6 873
21:00, 27 февраля 2018

В Вашингтоне официально открыли площадь имени Бориса Немцова

Табличка с надписью Boris Nemtsov plaza появилась рядом с российским посольством. В мероприятии приняли участие дочь политика Жанна Немцова, его российские друзья и политики, а также ряд американских сенаторов и конгрессменов.
Борис Немцов был убит рядом с Кремлем три года назад.

Комментарии

28

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

kriimsdyk 27 февраля 2018 | 21:02

Рашку троллят открыто. Площадь имени Троцкого при Сталине нельзя было себе представить у посольства СССр

nikitin43 27 февраля 2018 | 21:05

kriimsdyk: Немцов собрал миллион подписей за замирение с чечнёй , подставить мусоров чеченов под это дело надо имеющему извращённый опыт изнасилования своей матери.

antimalin 27 февраля 2018 | 21:26

В Вашингтоне официально открыли площадь имени Бориса Немцова
//////////////

Кому служил, и чьи интересы представлял, там и открыли.
Немцов был патриотом США.
Заслужил площади в самом центре американской столицы.

kriimsdyk 27 февраля 2018 | 21:35

antimalin: вот у Пугачихи недвижка в Майами есть, а у Немцова не было

vor__mbh 27 февраля 2018 | 21:10

Площадь-плевательница... м-да, лучего городского объекта пендосы придумать не могли ;-D

opiatnovyi63 27 февраля 2018 | 21:20

vor__mbh: Из пригожинских холуев?

her 27 февраля 2018 | 21:23

vor__mbh: Площадь-плевательница... м-да, лучего городского объекта пендосы придумать не могли ;-D
------------
Привет гнида. :-)
Гнида, хватит лизать задницу путинской выласти. Ты же не быдло? Или все таки быдло? Тебя имеет не Немцов, а Путин. :-)

rico76 27 февраля 2018 | 21:26

her: Герои гибнут на посту,
а не с блядями на мосту!

liberal_vulgaris 27 февраля 2018 | 21:13

kriimsdyk: Тогда времена были другими. В соборах не венчали педерастов, а улицы не называли в честь воблоглазых ушлёпков :)

andreyoo 27 февраля 2018 | 21:21

kriimsdyk: Площадь имени Троцкого при Сталине нельзя было себе представить у посольства СССр
---
Может это просто потому что при всей неоднозначности своей фигуры, пропиндосом Троцкий не был?

varlam59 27 февраля 2018 | 21:48

kriimsdyk: Вот дураки. Они же спалили Немцова. Кому он прислуживал, те его и славят. Подтвердили все подозрения на счёт Немцова и всех подобных на все сто. В России так и будет восприниматься открытие этой площади в Америке. Именно так. Пятая колонна.

nikitin43 27 февраля 2018 | 21:02

Немцов и убойный Боинг тянут вована на правёжь.

komiccap_nkvd 27 февраля 2018 | 21:03

сша открыть признали что немцов работал на них.

pit_in_piter 27 февраля 2018 | 21:34

komiccap_nkvd: *сша открыть признали что немцов работал на них.*
Читай классику безмозгый комиссар КВД!
"- Дверь существительное или прилагательное?
- Прилагательное. Потому что она приложена к своему месту. Вон у чулана шеста
неделя дверь стоит еще не навешена: так та покамест существительна. " Митрофан
Дурнее Митрофана быть сложно, но тебе удалось.

putin_itogy 27 февраля 2018 | 21:04

Быть Добру.
Борис, ты был прав.
Борись!

alien_3 27 февраля 2018 | 21:06

Переименовать Воронеж в Монику Левински

pit_in_piter 27 февраля 2018 | 21:37

alien_3: *Переименовать Воронеж в Монику Левински*
Не бабье дело, мадам с пониженной социальной ответственностью.

denobenen 27 февраля 2018 | 21:08

Вот суки! Насрали в душу нашим патриотам, засрали наши скрепы гады.

perestarok 27 февраля 2018 | 21:11

denobenen: "Вот суки! Насрали в душу нашим патриотам, засрали наши скрепы гады."

Немцов много сделал для уничтожения России, вот америкосы его и чтут.

equus 27 февраля 2018 | 21:13

perestarok:
Лечите голову. Может поможет...

kriimsdyk 27 февраля 2018 | 21:15

perestarok: при Немцове Россия выступала на олимпиадах под своим флагом и не таскала кокаин чемоданами

perestarok 27 февраля 2018 | 21:23

kriimsdyk: " при Немцове Россия выступала на олимпиадах под своим флагом и не таскала кокаин чемоданами"

Половине страны жрать нечего было при Немцове. Пустоболт он.

kriimsdyk 27 февраля 2018 | 21:33

perestarok: Да ладно. Своих детей не жрали как при коммунистах, крыс не ловили, не убивали ради людоедства

pit_in_piter 27 февраля 2018 | 21:44

perestarok: *Половине страны жрать нечего было при Немцове.*
Ты-то, старый пердун, из другой половины, видимо. Говорят, с возрастом приходит мудрость, но зачастую старость приходит одна - твой случай.

cukker 27 февраля 2018 | 21:28

открыли и открыли, в чем проблема?

alex55 27 февраля 2018 | 21:30

Как же испереживалась местная вата за переименование площади в городе и стране, где она никогда не была и вряд ли когда нибудь будет... А что делать, если бабок хватает только на плацкарт до Питера, с посещением святого для всех "патриотов" места - моста им. Ахмата Кадырова....

raffal 27 февраля 2018 | 21:41

alex55: моста им. Ахмата Кадырова....
____________________________
Народная молва уже величает этот мост Ахматовским. Только Ахмат Кадыров отношения к этому не имеет, это в память о великой Анне Ахматовой;)

valia47 27 февраля 2018 | 21:41

Ну, российские власти так боролись с памятью о Немцове, неприлично , ночью крали цветы с места его гибели, что добились все-таки адекватной реакции. Теперь неплохо бы назначать там где-нибудь в кафе неофициальные встречи с российскими представителям, мол, обсудим за чашечкой чая вопросы у Немцова, кстати, вашего выдающегося политика, корого неизвестные убили на пороге Кремля.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 23 февраля Поздравить…

5 338 6 5979 23.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 21 февраля Поздравить…

5 233 6 8110 21.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Кусок эфира

Павел Грудинин: Сталин оценивается большинством россиян как положительная фигура Надо было сделать какой-то образ врага, и они сделали его из Сталина, а в этот момент всю государственную собственность перераспределили между собой…

5 237 6 15941 11:24
Kсталин, история, рф, общество, передачи, политика, грудинин, выборы-2018, мнения
Блоги

Александр Крушельницкий: Я решил отказаться от проведения слушаний в CAS Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно…

5 161 6 13759 21.02
Kолимпиада-2018, спорт, допинг, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову Она будет установлена за общественные деньги при условии согласования жителей дома 3 на Малой Ордынке

5 246 6 21560 22.02
Kнемцов, память, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Мы имеем полное право сравнить Романа Филипова с защитниками Москвы и Сталинграда Владимир Путин: Мы имеем полное право сравнить Романа Филипова с защитниками Москвы и Сталинграда В Кремле вручены государственные награды…

5 269 6 24030 23.02
8читать ;смотреть
Kвоенные, путин, награды, сирия, войны, видео, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Конгресс жаждет крови Это реакция не на какие-то действия нашей страны или на некие новые открытия на тему «российского вмешательства», а исключительно ответ Белого дома на внутренний прессинг по принципу: «Просили? Получите!»...

5 81 6 7439 18:34
Kсша, рф, санкции, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Мы не дадим его забыть Давайте помнить о Немцове, о его убеждениях всегда, не только в этот день. Давайте вместе противостоять насилию, коррупции, авторитаризму…

5 171 6 16221 25.02
Kполитика, митинги, немцов, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Приглашаем всех латышей в гости в Чечню Интересуюсь, как можно въехать в Латвию, минуя кордоны. Дело в том, что визит в Латвию был целью всей моей жизни. И теперь Сейм Латвии сообщает, что мне запрещён въезд…

5 88 6 8509 26.02
Kлатвия, чечня, власть, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах. Часть 9 В допетровские времена главной доблестью на Руси считалось служение Богу. Петр укреплял православие, закладывал новые храмы и соборы, но главным делом для соотечественников становилось теперь служение державе…

5 51 6 5552 21.02
Kистория, петербург, рф, религия, политика, мнения
Блоги

Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами Победную шайбу на 10-й минуте овертайма забросил Кирилл Капризов…

5 594 6 67860 25.02
Kолимпиада-2018, спорт, фото, видео, хоккей, события
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Pussy Riot и серые В этой истории снова была задействована та самая «серая зона» — непонятные люди, без всяческих полномочий, которую Кремль использует для разборок с оппонентами. Она, эта серость, может носить разные названия и имена, но дела у них общие…

5 68 6 7817 18:15
Kpussy riot, крым, происшествия, мнения
Блоги

Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой Серебро — у Евгении Медведевой…

5 314 6 36545 23.02
Kолимпиада-2018, спорт, фигурное катание, фото, видео, события
Блоги

Илья Яшин политик

Марш Немцова. Это важно Мы требуем расследования убийств, политических реформ и сменяемости власти. Мы выходим, чтобы показать: убийство Немцова не смогло уничтожить идеи, за которые он боролся…

5 46 6 5569 22.02
Kнемцов, акции, память, политика, видео, мнения
Блоги

Госдеп США: Прекращение таких сделок является наказанием Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что в результате санкций России был причинен ущерб на сумму около 3 млрд долларов США…

5 338 6 40685 21.02
Kсша, политика, общество, рф, события
Голосование
Как бы вы оценили выступление россиян на нынешней Зимней Олимпиаде?
5 56 6 6806 23.02

Популярное за неделю

Новости

С 1 апреля 2018 года Россия будет лишена права проводить любые международные соревнования Об этом сообщает Чемпионат.com со ссылкой на информированный источник…

5 86 6 71830
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Зачем бесплатно, если можно освоить, распилить, съединороссить, сротенбергить, стимченкевить, счемезовить, сминоборонить и так далее. И вот на божий свет рождается наш криптографически защищенный кирпич…

5 191 6 165763 24.02
#слушать 48:19 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Голосование
Хотите ли вы, чтобы Ксения Собчак была мэром вашего города?
5 52 6 11352 22.02
Блоги

+ Серебрякову пригрозили сокращением числа предложений о съемках после слов о национальной идее современной России Серебрякову пригрозили сокращением числа предложений о съемках после слов о национальной идее современной России Владимир Бортко: «Он был явный патриот. Кто его обидел, не знаю. Но высказывание говорит о двух вещах — о глупости и подлости»...

5 930 6 313171 22.02
8читать ;смотреть
Kсеребряков, политика, рф, общество, кино, идеология, видео, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Чёрная луна Путина Чёрная луна Путина «Тот же Михалков позабудет и державность, и Русь, и преданность власти…»

5 181 6 203139 23.02
Kсеребряков, культура, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6731640
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3316239

Сегодня в эфире