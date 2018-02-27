В Вашингтоне официально открыли площадь имени Бориса Немцова

Табличка с надписью Boris Nemtsov plaza появилась рядом с российским посольством. В мероприятии приняли участие дочь политика Жанна Немцова, его российские друзья и политики, а также ряд американских сенаторов и конгрессменов.

Борис Немцов был убит рядом с Кремлем три года назад.