В Вашингтоне официально открыли площадь имени Бориса Немцова
Табличка с надписью Boris Nemtsov plaza появилась рядом с российским посольством. В мероприятии приняли участие дочь политика Жанна Немцова, его российские друзья и политики, а также ряд американских сенаторов и конгрессменов.
Борис Немцов был убит рядом с Кремлем три года назад.
Комментарии28
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kriimsdyk 27 февраля 2018 | 21:02
Рашку троллят открыто. Площадь имени Троцкого при Сталине нельзя было себе представить у посольства СССр
nikitin43 27 февраля 2018 | 21:05
kriimsdyk: Немцов собрал миллион подписей за замирение с чечнёй , подставить мусоров чеченов под это дело надо имеющему извращённый опыт изнасилования своей матери.
antimalin 27 февраля 2018 | 21:26
В Вашингтоне официально открыли площадь имени Бориса Немцова
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Кому служил, и чьи интересы представлял, там и открыли.
Немцов был патриотом США.
Заслужил площади в самом центре американской столицы.
kriimsdyk 27 февраля 2018 | 21:35
antimalin: вот у Пугачихи недвижка в Майами есть, а у Немцова не было
vor__mbh 27 февраля 2018 | 21:10
Площадь-плевательница... м-да, лучего городского объекта пендосы придумать не могли ;-D
opiatnovyi63 27 февраля 2018 | 21:20
vor__mbh: Из пригожинских холуев?
her 27 февраля 2018 | 21:23
vor__mbh: Площадь-плевательница... м-да, лучего городского объекта пендосы придумать не могли ;-D
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Привет гнида. :-)
Гнида, хватит лизать задницу путинской выласти. Ты же не быдло? Или все таки быдло? Тебя имеет не Немцов, а Путин. :-)
rico76 27 февраля 2018 | 21:26
her: Герои гибнут на посту,
а не с блядями на мосту!
liberal_vulgaris 27 февраля 2018 | 21:13
kriimsdyk: Тогда времена были другими. В соборах не венчали педерастов, а улицы не называли в честь воблоглазых ушлёпков :)
andreyoo 27 февраля 2018 | 21:21
kriimsdyk: Площадь имени Троцкого при Сталине нельзя было себе представить у посольства СССр
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Может это просто потому что при всей неоднозначности своей фигуры, пропиндосом Троцкий не был?
varlam59 27 февраля 2018 | 21:48
kriimsdyk: Вот дураки. Они же спалили Немцова. Кому он прислуживал, те его и славят. Подтвердили все подозрения на счёт Немцова и всех подобных на все сто. В России так и будет восприниматься открытие этой площади в Америке. Именно так. Пятая колонна.
nikitin43 27 февраля 2018 | 21:02
Немцов и убойный Боинг тянут вована на правёжь.
komiccap_nkvd 27 февраля 2018 | 21:03
сша открыть признали что немцов работал на них.
pit_in_piter 27 февраля 2018 | 21:34
komiccap_nkvd: *сша открыть признали что немцов работал на них.*
Читай классику безмозгый комиссар КВД!
"- Дверь существительное или прилагательное?
- Прилагательное. Потому что она приложена к своему месту. Вон у чулана шеста
неделя дверь стоит еще не навешена: так та покамест существительна. " Митрофан
Дурнее Митрофана быть сложно, но тебе удалось.
putin_itogy 27 февраля 2018 | 21:04
Быть Добру.
Борис, ты был прав.
Борись!
alien_3 27 февраля 2018 | 21:06
Переименовать Воронеж в Монику Левински
pit_in_piter 27 февраля 2018 | 21:37
alien_3: *Переименовать Воронеж в Монику Левински*
Не бабье дело, мадам с пониженной социальной ответственностью.
denobenen 27 февраля 2018 | 21:08
Вот суки! Насрали в душу нашим патриотам, засрали наши скрепы гады.
perestarok 27 февраля 2018 | 21:11
denobenen: "Вот суки! Насрали в душу нашим патриотам, засрали наши скрепы гады."
Немцов много сделал для уничтожения России, вот америкосы его и чтут.
equus 27 февраля 2018 | 21:13
perestarok:
Лечите голову. Может поможет...
kriimsdyk 27 февраля 2018 | 21:15
perestarok: при Немцове Россия выступала на олимпиадах под своим флагом и не таскала кокаин чемоданами
perestarok 27 февраля 2018 | 21:23
kriimsdyk: " при Немцове Россия выступала на олимпиадах под своим флагом и не таскала кокаин чемоданами"
Половине страны жрать нечего было при Немцове. Пустоболт он.
kriimsdyk 27 февраля 2018 | 21:33
perestarok: Да ладно. Своих детей не жрали как при коммунистах, крыс не ловили, не убивали ради людоедства
pit_in_piter 27 февраля 2018 | 21:44
perestarok: *Половине страны жрать нечего было при Немцове.*
Ты-то, старый пердун, из другой половины, видимо. Говорят, с возрастом приходит мудрость, но зачастую старость приходит одна - твой случай.
cukker 27 февраля 2018 | 21:28
открыли и открыли, в чем проблема?
alex55 27 февраля 2018 | 21:30
Как же испереживалась местная вата за переименование площади в городе и стране, где она никогда не была и вряд ли когда нибудь будет... А что делать, если бабок хватает только на плацкарт до Питера, с посещением святого для всех "патриотов" места - моста им. Ахмата Кадырова....
raffal 27 февраля 2018 | 21:41
alex55: моста им. Ахмата Кадырова....
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Народная молва уже величает этот мост Ахматовским. Только Ахмат Кадыров отношения к этому не имеет, это в память о великой Анне Ахматовой;)
valia47 27 февраля 2018 | 21:41
Ну, российские власти так боролись с памятью о Немцове, неприлично , ночью крали цветы с места его гибели, что добились все-таки адекватной реакции. Теперь неплохо бы назначать там где-нибудь в кафе неофициальные встречи с российскими представителям, мол, обсудим за чашечкой чая вопросы у Немцова, кстати, вашего выдающегося политика, корого неизвестные убили на пороге Кремля.