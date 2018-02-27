В интернете за деньги собирают участников субботнего митинга-концерта в Лужниках в поддержку Владимира Путина
Участникам обещают по 500 рублей. Объявления появились на сайте Массовки.нет. В комментариях люди активно оставляют свои личные данные.
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Участникам обещают по 500 рублей. Объявления появились на сайте Массовки.нет. В комментариях люди активно оставляют свои личные данные.
Комментарии24
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arye_11 27 февраля 2018 | 20:36
Митинг в поддержку кандидата за деньги - нечто сроду платной любви за деньги.
Владимир Владимирович Рыбка - не продешеви, дорогой ты наш.
alehan000074 27 февраля 2018 | 20:44
Участникам обещают по 500 рублей.
>>>>>>
LOL! говно-портянки уже поделили 500 на 11-80 и срочно записались на путинг:)))
sergeev67 27 февраля 2018 | 21:00
Обещали мороз. Надо бы накинуть рублей 30.
midnightblues 27 февраля 2018 | 21:54
sergeev67: ну-за настойкой дело не встанет
бормотуха всегда употребляется в таких ситуациях
evgolius7 27 февраля 2018 | 20:44
Божешь ты мой... баблы...за Путина....за Родину....
Деды в гробах переворачиваются....
tag188 27 февраля 2018 | 20:38
Участникам обещают по 500 рублей.
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Хорошее предложение для патриотов на зарплате. По 11-80 за комментарий им на 500 рублей целый день писать надо.
evgolius7 27 февраля 2018 | 21:01
tag188:
Устарелая информация...
Путинские-Пригожинские тролли около 4 тысячи человек.
Все они пишут гадости в соц сетях, на деньги бюджета, а зарплата у них не маленькиая.
За 100 постов в рабочие время около 3000 рублей.
Норма такая.
Так что они попки рвут не слабо ....они любят когда их кормит повар Путина....
Прямо с рук слизывают и нахваливают....
А пригожин ручки из штанов не вынимает...
mmakarov14 27 февраля 2018 | 20:41
Путина любят только за деньги....
lenin3 27 февраля 2018 | 20:48
mmakarov14: его даже за деньги не любят. Любят просто деньги...
ilyache 27 февраля 2018 | 20:41
Большой сайт этот масмовки. Нет.
Не нашел там о чем в новости. Почему не дать конкретную ссылку на thread?
mumaras 27 февраля 2018 | 21:08
ilyache: В полит-массовках... очень просто найти.. только там по 300 обещают!
ki000999 27 февраля 2018 | 20:44
500 рублей))) За 50 000 я бы еще подумал!)
kochar 27 февраля 2018 | 20:48
За дёшево продаются безмозглые существа.
Потом их поимеют в разы побольше и без вазелина.
.
marineru 27 февраля 2018 | 20:51
Ну да а после самопереназначения через бензин и ЖКХ по 5000 с каждого вернут себе в карман. Вперед роиссиянцы
sergeypuskino 27 февраля 2018 | 20:54
за участие в митинге ЛДПР дают 300, подросток ходит по всяким ток-шоу и всему такому (из соседнего двора фактически).
Факт - 300 Жирик даёт.
kp6ic 27 февраля 2018 | 20:54
за путина! за россию! ура!
ura_123 27 февраля 2018 | 20:55
Беспринципное ватное стадо.
Моё личное оценочное суждение.
budweiser23 27 февраля 2018 | 20:56
Услугу о продаже души дьяволу можно использовать как на постоянной основе, так и заказать временно. Кстати, многие ныне знаменитые люди в свое время воспользовались услугой «продам душу дьяволу» .., но чтобы делать это за 500 р, это уж слишком!
ilyache 27 февраля 2018 | 21:02
Ну почему не дать ссылку на реальное объявление и комменты к нему о которых написано.
Интересно ведь дыло бы почитать....
edun1952 27 февраля 2018 | 21:22
За такого любимого народом нацлидера могли бы по 8.600 приплатить.
sv72 27 февраля 2018 | 21:29
раздел "Москва. Политические массовки. Оплачивается" , выбирай на вкус. Даже подписи за президента за деньги - это разве не подкуп?? И возмущенные комметарии "..почему меня не взяли, я же отправляла заявку, я подхожу по возрасту и по одежде!!" Капец. Вот она- воля и совесть народа.
ugiazov 27 февраля 2018 | 21:29
Так митинг или концерт? А кто выступать будет? Надо самых попсовых, и молодёжь бесплатно сбежится.
vladimirbelarus 27 февраля 2018 | 21:33
Фашистское государство кремлёвских карликов - никто не поддерживает.
alexandr400 27 февраля 2018 | 21:50
Нормальная оптовая цена таких продажных душ. Больше никто не предложит, их тоже можно понять.