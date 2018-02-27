Церемония открытия площади имени Бориса Немцова проходит в эти минуты в Вашингтоне
В ней участвуют родственники и соратники убитого политика. Переименована часть улицы рядом с российским посольством.
Сегодня исполняется 3 года со дня убийства Бориса Немцова. Ряд политиков пришли сегодня в Москве на Большой Москворецкий мост, где был застрелен бывший вице-премьер.
Комментарии9
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estamp 27 февраля 2018 | 20:45
часть улицы перед российским посольством.
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И все!! 10 метров улицы до и 10 метров после. Всей улицы жалко стало.
Т.е. не память хотели увековечить этого гиганта мысли, отца русской демократии, особы приближенной...
Просто хотели потроллить посольство и Россию вообще.
Нууу... потролли. И заодно продемонстрировали, что на самого Немцова-то плевать. Помер бы на час позже на Дурницкой от эйфории или от удушения шарфом, но в Лондоне, все бы, в т.ч. наши оппы про него уже б забыли.
alehan000074 27 февраля 2018 | 20:58
Все таки США - молодцы! Хороший поджопник путину. Удручает правда то, что за 100 лет совка, население России (как минимум 86%) настолько оскотинелись, что уже не спосбны не на какие самостоятельные действия, разве только обосраться:(((
vor__mbh 27 февраля 2018 | 21:04
Только тупой пендос (с) мог устроить площадь-ПЛЕВАТЕЛЬНИЦУ в центре своего города.
Менталитет-с ;-D
piterjanis 27 февраля 2018 | 21:05
alehan000074: это в вас обиженный эмигрант говорит,всё оправдание себе ищите,что не зря уехали.
liberal_vulgaris 27 февраля 2018 | 21:01
estamp: Пока так, да. Вохможно, американцы подозревают, что их агентов будут чпокать чаще и на всех улиц не хватит. Интересно, кто будет слежующим жертвенным кабанчиком :)
ed10075 27 февраля 2018 | 20:48
Борис Немцов заслужил такое уважение.
В нашей стране, если ей еще суждено пережить этот период оккупации, его именем тоже будут называть
улицы и ставить памятники. Вечная память Борису!
lion64___3 27 февраля 2018 | 20:49
"...мы ведём наш репортаж из немцово-дурицкого сортира, нового места хаджа и поклонения либерастов. Сегодня здесь открыты унитаз-обвальные в честь горбачева, ельцина, гайдара, чубайса, бурбулиса, сифилиса, березовского, гусинского, ходорковского, фридмана, прохорова, дирипаски, грефа, касьянова, миллера, гитлера, улюлюкина, борового, новодворской, хакамады, ксюшади, колчака, собчака, дед-хасана, япончика, тайванчика, собачанина, невзлина, пичугина, белых, гайзера, пушкарева, хорошавина и других крупнейших изменников, воров, казнокрадов. Каждый правоверный либераст сможет посетить заведение и отправить свои либерастические потребности в память любого из персонажей, чье имя значится на унитаз-обвальном....."
ugiazov 27 февраля 2018 | 20:55
Америка показывает уважение человеку, который боролся за лучшую жизнь народа.
perestarok 27 февраля 2018 | 20:55
"Церемония открытия площади имени Бориса Немцова проходит в эти минуты в Вашингтоне"
Площадь имени Пустозвона.