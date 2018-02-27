"Церемония открытия площади имени Бориса Немцова проходит в эти минуты в Вашингтоне"

В ней участвуют родственники и соратники убитого политика. Переименована часть улицы рядом с российским посольством.

Сегодня исполняется 3 года со дня убийства Бориса Немцова. Ряд политиков пришли сегодня в Москве на Большой Москворецкий мост, где был застрелен бывший вице-премьер.