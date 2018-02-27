Очередной сбой в московском метро
С 19:35 до 20-ти часов 8-ми минут не было движения поездов на Арбатско-Покровской линии от «Партизанской» до «Киевской». В официальном Твиттере метрополитена говорится, что это было связано с техническими причинами.
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komiccap_nkvd 27 февраля 2018 | 20:59
а что, пожаров не было сегодня? а ДТП со смертельным исходом? может кто кого зарезали?
поищите. страна большая. и это... раз двадцать эту новость продублируйте