Депутат Госдумы Владислав Резник дал показания в испанском суде по делу русской мафии
Он опроверг наличие у него контактов с преступной группировкой, — сообщает испанское агентство ЭФЭ. Из 18-ти подозреваемых 17 лично пришли на заседание. Ожидается, что слушания продлятся около 2-х недель.
Комментарии6
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ems1 27 февраля 2018 | 20:57
У придурков началось весеннее обострение. Рыбка в тайском цугундере сегодня отожгла, да так, что стало страшно за её здоровье.
ugiazov 27 февраля 2018 | 20:58
Пришли, потрму что им нечего скрывать. А в испанское правосудие они, видно, верят.
vladimirbelarus 27 февраля 2018 | 21:01
Фашистский врун, на детектор лжи его! Ему соврать - что чихнуть, он же россиянин.
oneoretwo 27 февраля 2018 | 21:15
конечно, пришли - так в испании для них "дешевле"...
vvpvvp 27 февраля 2018 | 21:25
Из 18-ти подозреваемых 17 лично пришли на заседание--следовательно, г.Резник отвечал Суду на своей кухне
edun1952 27 февраля 2018 | 21:27
Контактов не было, но офшоры росли и множились, прирастая недвижимостью.