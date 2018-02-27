Z Архив новостей новости
5 6 6 2472
20:31, 27 февраля 2018

Депутат Госдумы Владислав Резник дал показания в испанском суде по делу русской мафии

Он опроверг наличие у него контактов с преступной группировкой, — сообщает испанское агентство ЭФЭ. Из 18-ти подозреваемых 17 лично пришли на заседание. Ожидается, что слушания продлятся около 2-х недель.

Комментарии

6

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

ems1 27 февраля 2018 | 20:57

У придурков началось весеннее обострение. Рыбка в тайском цугундере сегодня отожгла, да так, что стало страшно за её здоровье.

ugiazov 27 февраля 2018 | 20:58

Пришли, потрму что им нечего скрывать. А в испанское правосудие они, видно, верят.

vladimirbelarus 27 февраля 2018 | 21:01

Фашистский врун, на детектор лжи его! Ему соврать - что чихнуть, он же россиянин.

oneoretwo 27 февраля 2018 | 21:15

конечно, пришли - так в испании для них "дешевле"...

vvpvvp 27 февраля 2018 | 21:25

Из 18-ти подозреваемых 17 лично пришли на заседание--следовательно, г.Резник отвечал Суду на своей кухне

edun1952 27 февраля 2018 | 21:27

Контактов не было, но офшоры росли и множились, прирастая недвижимостью.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 23 февраля Поздравить…

5 338 6 5979 23.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 21 февраля Поздравить…

5 233 6 8110 21.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Кусок эфира

Павел Грудинин: Сталин оценивается большинством россиян как положительная фигура Надо было сделать какой-то образ врага, и они сделали его из Сталина, а в этот момент всю государственную собственность перераспределили между собой…

5 237 6 15941 11:24
Kсталин, история, рф, общество, передачи, политика, грудинин, выборы-2018, мнения
Блоги

Александр Крушельницкий: Я решил отказаться от проведения слушаний в CAS Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно…

5 161 6 13759 21.02
Kолимпиада-2018, спорт, допинг, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову Она будет установлена за общественные деньги при условии согласования жителей дома 3 на Малой Ордынке

5 246 6 21560 22.02
Kнемцов, память, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Мы имеем полное право сравнить Романа Филипова с защитниками Москвы и Сталинграда Владимир Путин: Мы имеем полное право сравнить Романа Филипова с защитниками Москвы и Сталинграда В Кремле вручены государственные награды…

5 269 6 24030 23.02
8читать ;смотреть
Kвоенные, путин, награды, сирия, войны, видео, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Конгресс жаждет крови Это реакция не на какие-то действия нашей страны или на некие новые открытия на тему «российского вмешательства», а исключительно ответ Белого дома на внутренний прессинг по принципу: «Просили? Получите!»...

5 81 6 7439 18:34
Kсша, рф, санкции, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Мы не дадим его забыть Давайте помнить о Немцове, о его убеждениях всегда, не только в этот день. Давайте вместе противостоять насилию, коррупции, авторитаризму…

5 171 6 16221 25.02
Kполитика, митинги, немцов, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Приглашаем всех латышей в гости в Чечню Интересуюсь, как можно въехать в Латвию, минуя кордоны. Дело в том, что визит в Латвию был целью всей моей жизни. И теперь Сейм Латвии сообщает, что мне запрещён въезд…

5 88 6 8509 26.02
Kлатвия, чечня, власть, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах. Часть 9 В допетровские времена главной доблестью на Руси считалось служение Богу. Петр укреплял православие, закладывал новые храмы и соборы, но главным делом для соотечественников становилось теперь служение державе…

5 51 6 5552 21.02
Kистория, петербург, рф, религия, политика, мнения
Блоги

Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами Победную шайбу на 10-й минуте овертайма забросил Кирилл Капризов…

5 594 6 67860 25.02
Kолимпиада-2018, спорт, фото, видео, хоккей, события
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Pussy Riot и серые В этой истории снова была задействована та самая «серая зона» — непонятные люди, без всяческих полномочий, которую Кремль использует для разборок с оппонентами. Она, эта серость, может носить разные названия и имена, но дела у них общие…

5 68 6 7817 18:15
Kpussy riot, крым, происшествия, мнения
Блоги

Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой Серебро — у Евгении Медведевой…

5 314 6 36545 23.02
Kолимпиада-2018, спорт, фигурное катание, фото, видео, события
Блоги

Илья Яшин политик

Марш Немцова. Это важно Мы требуем расследования убийств, политических реформ и сменяемости власти. Мы выходим, чтобы показать: убийство Немцова не смогло уничтожить идеи, за которые он боролся…

5 46 6 5569 22.02
Kнемцов, акции, память, политика, видео, мнения
Блоги

Госдеп США: Прекращение таких сделок является наказанием Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что в результате санкций России был причинен ущерб на сумму около 3 млрд долларов США…

5 338 6 40685 21.02
Kсша, политика, общество, рф, события
Голосование
Как бы вы оценили выступление россиян на нынешней Зимней Олимпиаде?
5 56 6 6806 23.02

Популярное за неделю

Новости

С 1 апреля 2018 года Россия будет лишена права проводить любые международные соревнования Об этом сообщает Чемпионат.com со ссылкой на информированный источник…

5 86 6 71830
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Зачем бесплатно, если можно освоить, распилить, съединороссить, сротенбергить, стимченкевить, счемезовить, сминоборонить и так далее. И вот на божий свет рождается наш криптографически защищенный кирпич…

5 191 6 165763 24.02
#слушать 48:19 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Голосование
Хотите ли вы, чтобы Ксения Собчак была мэром вашего города?
5 52 6 11352 22.02
Блоги

+ Серебрякову пригрозили сокращением числа предложений о съемках после слов о национальной идее современной России Серебрякову пригрозили сокращением числа предложений о съемках после слов о национальной идее современной России Владимир Бортко: «Он был явный патриот. Кто его обидел, не знаю. Но высказывание говорит о двух вещах — о глупости и подлости»...

5 930 6 313171 22.02
8читать ;смотреть
Kсеребряков, политика, рф, общество, кино, идеология, видео, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Чёрная луна Путина Чёрная луна Путина «Тот же Михалков позабудет и державность, и Русь, и преданность власти…»

5 181 6 203139 23.02
Kсеребряков, культура, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6731640
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3316239

Сегодня в эфире