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20:31, 27 февраля 2018

Координатор «Открытой России» в Петербурге Андрей Пивоваров получил 25 суток административного ареста

«До встречи после выборов», — написал он в своем Твиттере. По его словам, решение принял Смольнинский районный суд Петербурга, который закрыл процесс от журналистов. Пивоваров написал, что не пустили даже его адвоката. Активиста, который был задержан сегодня днем, обвинили в повторном нарушении правил проведения митинга.

Комментарии

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vlabumur 27 февраля 2018 | 20:39

На суде судья сказал:
"Двадцать пять! До встречи!"
Раньше б горло я порвал за такие речи!
А теперь - терплю обиду, не показываю виду

Владимир Высоцкий:

vor__mbh 27 февраля 2018 | 20:57

Маловато паршивцу продажному будет... ну, ничего, дальше больше ;-D

ddolly 27 февраля 2018 | 21:23

кокаинист путин решил всех инакомыслящих пересажать перед своими "выборами"

ivfn 27 февраля 2018 | 21:26

ddolly:
Э/то что ж и тебя посодют? УЖОС!!! КОШМАР!!!!!

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