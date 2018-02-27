Координатор «Открытой России» в Петербурге Андрей Пивоваров получил 25 суток административного ареста

«До встречи после выборов», — написал он в своем Твиттере. По его словам, решение принял Смольнинский районный суд Петербурга, который закрыл процесс от журналистов. Пивоваров написал, что не пустили даже его адвоката. Активиста, который был задержан сегодня днем, обвинили в повторном нарушении правил проведения митинга.