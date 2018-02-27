Адвокат одного из фигурантов дела о кокаине сообщил, что спецслужбы не смогли установить его получателя

Когда чемоданы привезли в Москву, их никто не забрал, — сказал ТАСС защитник Али Абянова Александр Костанянц. Он добавил, что его клиент работал завхозом в школе при посольстве. По просьбе Андрея Ковальчука, которого следствие считает организатором поставки почти 400 килограммов кокаина он оставил в подсобном помещения школы чемоданы. По сведениям Росбалта, Ковальчук был сотрудником департамента безопасности МИДа.