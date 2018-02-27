Адвокат одного из фигурантов дела о кокаине сообщил, что спецслужбы не смогли установить его получателя
Когда чемоданы привезли в Москву, их никто не забрал, — сказал ТАСС защитник Али Абянова Александр Костанянц. Он добавил, что его клиент работал завхозом в школе при посольстве. По просьбе Андрея Ковальчука, которого следствие считает организатором поставки почти 400 килограммов кокаина он оставил в подсобном помещения школы чемоданы. По сведениям Росбалта, Ковальчук был сотрудником департамента безопасности МИДа.
Комментарии45
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orqswen 27 февраля 2018 | 20:33
ахаха кто сочиняет этот бред?? чемоданы не забрали бугага
brandfa 27 февраля 2018 | 20:37
orqswen: да не бред это ... МИД с думой всё использовали по назначению: на выходе страна получила Захарову и бешенный принтер.
opiatnovyi63 27 февраля 2018 | 21:22
brandfa: а кому нужна была обычная мука?
vorshun 27 февраля 2018 | 21:27
"что спецслужбы не смогли установить его получателя"
Ну а чё тут думать?
Если самолёт из администрации президента, то и заказчик сам президент.
captain_ 27 февраля 2018 | 20:37
От нашего МИДа мог я ждать всего.
Но новость, что он флагман наркобизнеса
поразила меня не в бровь, а в... нос!
alehan00074 27 февраля 2018 | 20:50
captain_: спецслужбы не смогли установить его получателя:)))
//////////
И не установят....получатель - сам Михал Иваныч?;) Не зря застреленный американским DEA Эскобар так мечтал быть презиком в Колумбии:)))) но то что не удалось ему, удалось пацанам из подворотни!
vikwlad 27 февраля 2018 | 21:05
Операция по выявлению получателя велась с участием ФСБ. Надо же, какие наивные аргентинские спецслужбы. Чекисты своих не сдают.
hicat 27 февраля 2018 | 21:12
captain_: Да ладно! ФСБ поставляла наркоту в РФ ещё в бытность Путина там начальником. Помню дело "пропавшего" контейнера с героином в 90х.
mnk42 27 февраля 2018 | 21:45
hicat: Я тоже эту историю помню. Ну, видно квалификация выросла. Больше контейнеры не пропадают. И не попадаются. А тут такой прокол! Видать стажеры молодые. Ну ни чо, вырастут...
pavel_3768 27 февраля 2018 | 20:46
orqswen: ага, чемоданы с мукой ( о которых уже написали СМИ) приехали бы встречать с оркестром...
mnk42 27 февраля 2018 | 21:33
orqswen: А что, вовремя "Шухер" крикнули...
olegleon 27 февраля 2018 | 20:33
"Когда чемоданы привезли в Москву, их никто не забрал, "
а кому нужны 400 кг муки?
viktorflach 27 февраля 2018 | 20:34
olegleon: Гениально!!!
harra 27 февраля 2018 | 20:37
olegleon: Бабушка болела... А печь блины и пирожки мы не умеем (((
captain_ 27 февраля 2018 | 20:46
Человек,
утопивший Курск,
взрывавший жилые дома в своей стране,
потравивший заложников в Норд-Осте,
разбомбивший детей в Беслане,
сбивший #MH17,
воюющий с Украиной,
травящий хим.оружием детей Сирии,
убивший Немцова и Политковкую...
КОНЕЧНО ЖЕ, БЛ*ТЬ, НЕ МОЖЕТ ТОРГОВАТЬ КОКАИНОМ !
mnk42 27 февраля 2018 | 21:35
captain_: Да уж! Чего там мелочиться...
ugiazov 27 февраля 2018 | 20:51
olegleon: Так на них же надпись "КОКАИН"
cypher 27 февраля 2018 | 21:07
olegleon: а откуда получатель ЗНАЛ, что это мука?... по 1 каналу передали?)
vinning7 27 февраля 2018 | 20:36
Патрушева вовремя предупредили
captain_ 27 февраля 2018 | 20:43
А чё, "Великая Кокаиновая Держава"! Звучит! ВКД!
За такую нифига не обидно! Прямо с колен...
Теперь-то мы первые наверняка!
pacak 27 февраля 2018 | 20:55
captain_: Вот оказывается что имел ввиду Вовка, называя нашу страну Энергетической Державой.
lapuh 27 февраля 2018 | 20:37
Не забрали. Ну надо было на хлебозавод какой-нибудь позвонить.
compare 27 февраля 2018 | 20:38
такое возможно только в одном случае: получатель был предупрежден о "плохих свойствах муки"))))))))))))))))))
pacak 27 февраля 2018 | 20:57
compare: Это могло произойти только в одном случае: если был введён план «Перехват».
putin_itogy 27 февраля 2018 | 20:39
Москва.
Кремль.
путину вове.
Лично в руки.
efilika 27 февраля 2018 | 20:39
значит и получатель был в курсе. И если включить логику - дипработнички здорово замазались.
luger_max_otto 27 февраля 2018 | 20:45
Но судя по разности весов кое- что скрысятничали... чисто машинально, понятно.
cypher 27 февраля 2018 | 20:44
я чё-т не могу понять: это адвокат хочет поставить штамп дебилизма на плащ и ножовку наших доблестных рыцарей этого плаща и чего там ещё - или они и впрямь участвуют в турнире на премию Дарвина?
amderma 27 февраля 2018 | 20:47
...ну да ..ну да...
...опять проклятые пиндосы оговаривают честных путинских чиновников!
budweiser23 27 февраля 2018 | 20:48
Штирлиц сел в раскорячку. Раскорячка сразу завелась и поехала.....
marselo 27 февраля 2018 | 20:48
кому они нужны с мукой то епта
nostradam 27 февраля 2018 | 20:54
Так надо было самим в Кремль позвонить, напомнить о прибытии груза.
mnk42 27 февраля 2018 | 21:39
nostradam: Вот так то не пользоваться интернетом! Пользовался бы Путин инетом - то от Транспортной компании на мыло получил бы письмо о прибытии груза. А так - и не встретил...
lesnoj 27 февраля 2018 | 20:54
А как они могли установить, если они сами и отправители и получатели. Это уж совсем надо быть идиотами.
komiccap_nkvd 27 февраля 2018 | 20:55
\\Когда чемоданы привезли в Москву, их никто не забрал\\
Навальный был в это время в СИЗО. не мог забрать
imellendorf 27 февраля 2018 | 20:57
Отправляли на деревню , дедушке
oldcitizen 27 февраля 2018 | 20:58
А раз не забрали, значит никакого канала и не было! А 400 кг просто на пробу приготовили. Вдруг прокатит!? Не прокатило! Пропали 50 лимонов зелени. Ничего, у нас ещё много!
putin_itogy 27 февраля 2018 | 21:02
Пабло Эскабаро - жив-здоров..
И у него, крепкое рукопожатие..
peresvet73 27 февраля 2018 | 21:03
А поезд тихо ехал на Бердичев!
alex55 27 февраля 2018 | 21:09
Кто бы сомневался... Мука она и в Москве мука, даже если из Аргентины... А вот во что, интересно, обошелся пустопорожний пробег Ил-96 по маршруту Москва-Буэнос-Айрес -Москва....
mnk42 27 февраля 2018 | 21:41
alex55: На верное все убытки на пустой пробег перекрыла страховка груза.
pol_55 27 февраля 2018 | 21:16
А если бы латиносы сглупили и отправили партию кокса под контролем(как обычно в норм.спецслужбах делается),то в России все бы причастные орали-провокация, это просто Мука.
dyme179 27 февраля 2018 | 21:29
А как они могли забрать чемоданы, если участвовали в это время в операции задержания тех, кто должен был забрать эти чемоданы??!!
sklar39 27 февраля 2018 | 21:31
Отвезите чемоданы на Лубянку - адрес верный.
mnk42 27 февраля 2018 | 21:48
sklar39: Незабудте: только с заднего хода!