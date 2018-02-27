Z Архив новостей новости
5 45 6 6369
20:30, 27 февраля 2018

Адвокат одного из фигурантов дела о кокаине сообщил, что спецслужбы не смогли установить его получателя

Когда чемоданы привезли в Москву, их никто не забрал, — сказал ТАСС защитник Али Абянова Александр Костанянц. Он добавил, что его клиент работал завхозом в школе при посольстве. По просьбе Андрея Ковальчука, которого следствие считает организатором поставки почти 400 килограммов кокаина он оставил в подсобном помещения школы чемоданы. По сведениям Росбалта, Ковальчук был сотрудником департамента безопасности МИДа.

Комментарии

45

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

orqswen 27 февраля 2018 | 20:33

ахаха кто сочиняет этот бред?? чемоданы не забрали бугага

brandfa 27 февраля 2018 | 20:37

orqswen: да не бред это ... МИД с думой всё использовали по назначению: на выходе страна получила Захарову и бешенный принтер.

opiatnovyi63 27 февраля 2018 | 21:22

brandfa: а кому нужна была обычная мука?

vorshun 27 февраля 2018 | 21:27

"что спецслужбы не смогли установить его получателя"

Ну а чё тут думать?
Если самолёт из администрации президента, то и заказчик сам президент.

captain_ 27 февраля 2018 | 20:37

От нашего МИДа мог я ждать всего.
Но новость, что он флагман наркобизнеса
поразила меня не в бровь, а в... нос!

alehan00074 27 февраля 2018 | 20:50

captain_: спецслужбы не смогли установить его получателя:)))
//////////
И не установят....получатель - сам Михал Иваныч?;) Не зря застреленный американским DEA Эскобар так мечтал быть презиком в Колумбии:)))) но то что не удалось ему, удалось пацанам из подворотни!

vikwlad 27 февраля 2018 | 21:05

Операция по выявлению получателя велась с участием ФСБ. Надо же, какие наивные аргентинские спецслужбы. Чекисты своих не сдают.

hicat 27 февраля 2018 | 21:12

captain_: Да ладно! ФСБ поставляла наркоту в РФ ещё в бытность Путина там начальником. Помню дело "пропавшего" контейнера с героином в 90х.

mnk42 27 февраля 2018 | 21:45

hicat: Я тоже эту историю помню. Ну, видно квалификация выросла. Больше контейнеры не пропадают. И не попадаются. А тут такой прокол! Видать стажеры молодые. Ну ни чо, вырастут...

pavel_3768 27 февраля 2018 | 20:46

orqswen: ага, чемоданы с мукой ( о которых уже написали СМИ) приехали бы встречать с оркестром...

mnk42 27 февраля 2018 | 21:33

orqswen: А что, вовремя "Шухер" крикнули...

olegleon 27 февраля 2018 | 20:33

"Когда чемоданы привезли в Москву, их никто не забрал, "

а кому нужны 400 кг муки?

viktorflach 27 февраля 2018 | 20:34

olegleon: Гениально!!!

harra 27 февраля 2018 | 20:37

olegleon: Бабушка болела... А печь блины и пирожки мы не умеем (((

captain_ 27 февраля 2018 | 20:46

Человек,
утопивший Курск,
взрывавший жилые дома в своей стране,
потравивший заложников в Норд-Осте,
разбомбивший детей в Беслане,
сбивший #MH17,
воюющий с Украиной,
травящий хим.оружием детей Сирии,
убивший Немцова и Политковкую...

КОНЕЧНО ЖЕ, БЛ*ТЬ, НЕ МОЖЕТ ТОРГОВАТЬ КОКАИНОМ !

mnk42 27 февраля 2018 | 21:35

captain_: Да уж! Чего там мелочиться...

(комментарий скрыт)

ugiazov 27 февраля 2018 | 20:51

olegleon: Так на них же надпись "КОКАИН"

cypher 27 февраля 2018 | 21:07

olegleon: а откуда получатель ЗНАЛ, что это мука?... по 1 каналу передали?)

vinning7 27 февраля 2018 | 20:36

Патрушева вовремя предупредили

captain_ 27 февраля 2018 | 20:43

А чё, "Великая Кокаиновая Держава"! Звучит! ВКД!
За такую нифига не обидно! Прямо с колен...
Теперь-то мы первые наверняка!

pacak 27 февраля 2018 | 20:55

captain_: Вот оказывается что имел ввиду Вовка, называя нашу страну Энергетической Державой.

lapuh 27 февраля 2018 | 20:37

Не забрали. Ну надо было на хлебозавод какой-нибудь позвонить.

compare 27 февраля 2018 | 20:38

такое возможно только в одном случае: получатель был предупрежден о "плохих свойствах муки"))))))))))))))))))

pacak 27 февраля 2018 | 20:57

compare: Это могло произойти только в одном случае: если был введён план «Перехват».

putin_itogy 27 февраля 2018 | 20:39

Москва.
Кремль.
путину вове.
Лично в руки.

efilika 27 февраля 2018 | 20:39

значит и получатель был в курсе. И если включить логику - дипработнички здорово замазались.

luger_max_otto 27 февраля 2018 | 20:45

Но судя по разности весов кое- что скрысятничали... чисто машинально, понятно.

cypher 27 февраля 2018 | 20:44

я чё-т не могу понять: это адвокат хочет поставить штамп дебилизма на плащ и ножовку наших доблестных рыцарей этого плаща и чего там ещё - или они и впрямь участвуют в турнире на премию Дарвина?

amderma 27 февраля 2018 | 20:47

...ну да ..ну да...
...опять проклятые пиндосы оговаривают честных путинских чиновников!

budweiser23 27 февраля 2018 | 20:48

Штирлиц сел в раскорячку. Раскорячка сразу завелась и поехала.....

marselo 27 февраля 2018 | 20:48

кому они нужны с мукой то епта

nostradam 27 февраля 2018 | 20:54

Так надо было самим в Кремль позвонить, напомнить о прибытии груза.

mnk42 27 февраля 2018 | 21:39

nostradam: Вот так то не пользоваться интернетом! Пользовался бы Путин инетом - то от Транспортной компании на мыло получил бы письмо о прибытии груза. А так - и не встретил...

lesnoj 27 февраля 2018 | 20:54

А как они могли установить, если они сами и отправители и получатели. Это уж совсем надо быть идиотами.

komiccap_nkvd 27 февраля 2018 | 20:55

\\Когда чемоданы привезли в Москву, их никто не забрал\\
Навальный был в это время в СИЗО. не мог забрать

imellendorf 27 февраля 2018 | 20:57

Отправляли на деревню , дедушке

oldcitizen 27 февраля 2018 | 20:58

А раз не забрали, значит никакого канала и не было! А 400 кг просто на пробу приготовили. Вдруг прокатит!? Не прокатило! Пропали 50 лимонов зелени. Ничего, у нас ещё много!

putin_itogy 27 февраля 2018 | 21:02

Пабло Эскабаро - жив-здоров..
И у него, крепкое рукопожатие..

peresvet73 27 февраля 2018 | 21:03

А поезд тихо ехал на Бердичев!

alex55 27 февраля 2018 | 21:09

Кто бы сомневался... Мука она и в Москве мука, даже если из Аргентины... А вот во что, интересно, обошелся пустопорожний пробег Ил-96 по маршруту Москва-Буэнос-Айрес -Москва....

mnk42 27 февраля 2018 | 21:41

alex55: На верное все убытки на пустой пробег перекрыла страховка груза.

pol_55 27 февраля 2018 | 21:16

А если бы латиносы сглупили и отправили партию кокса под контролем(как обычно в норм.спецслужбах делается),то в России все бы причастные орали-провокация, это просто Мука.

dyme179 27 февраля 2018 | 21:29

А как они могли забрать чемоданы, если участвовали в это время в операции задержания тех, кто должен был забрать эти чемоданы??!!

sklar39 27 февраля 2018 | 21:31

Отвезите чемоданы на Лубянку - адрес верный.

mnk42 27 февраля 2018 | 21:48

sklar39: Незабудте: только с заднего хода!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 23 февраля Поздравить…

5 338 6 5979 23.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 21 февраля Поздравить…

5 233 6 8110 21.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Кусок эфира

Павел Грудинин: Сталин оценивается большинством россиян как положительная фигура Надо было сделать какой-то образ врага, и они сделали его из Сталина, а в этот момент всю государственную собственность перераспределили между собой…

5 237 6 15941 11:24
Kсталин, история, рф, общество, передачи, политика, грудинин, выборы-2018, мнения
Блоги

Александр Крушельницкий: Я решил отказаться от проведения слушаний в CAS Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно…

5 161 6 13759 21.02
Kолимпиада-2018, спорт, допинг, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову Она будет установлена за общественные деньги при условии согласования жителей дома 3 на Малой Ордынке

5 246 6 21560 22.02
Kнемцов, память, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Мы имеем полное право сравнить Романа Филипова с защитниками Москвы и Сталинграда Владимир Путин: Мы имеем полное право сравнить Романа Филипова с защитниками Москвы и Сталинграда В Кремле вручены государственные награды…

5 269 6 24030 23.02
8читать ;смотреть
Kвоенные, путин, награды, сирия, войны, видео, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Конгресс жаждет крови Это реакция не на какие-то действия нашей страны или на некие новые открытия на тему «российского вмешательства», а исключительно ответ Белого дома на внутренний прессинг по принципу: «Просили? Получите!»...

5 81 6 7439 18:34
Kсша, рф, санкции, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Мы не дадим его забыть Давайте помнить о Немцове, о его убеждениях всегда, не только в этот день. Давайте вместе противостоять насилию, коррупции, авторитаризму…

5 171 6 16221 25.02
Kполитика, митинги, немцов, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Приглашаем всех латышей в гости в Чечню Интересуюсь, как можно въехать в Латвию, минуя кордоны. Дело в том, что визит в Латвию был целью всей моей жизни. И теперь Сейм Латвии сообщает, что мне запрещён въезд…

5 88 6 8509 26.02
Kлатвия, чечня, власть, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах. Часть 9 В допетровские времена главной доблестью на Руси считалось служение Богу. Петр укреплял православие, закладывал новые храмы и соборы, но главным делом для соотечественников становилось теперь служение державе…

5 51 6 5552 21.02
Kистория, петербург, рф, религия, политика, мнения
Блоги

Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами Победную шайбу на 10-й минуте овертайма забросил Кирилл Капризов…

5 594 6 67860 25.02
Kолимпиада-2018, спорт, фото, видео, хоккей, события
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Pussy Riot и серые В этой истории снова была задействована та самая «серая зона» — непонятные люди, без всяческих полномочий, которую Кремль использует для разборок с оппонентами. Она, эта серость, может носить разные названия и имена, но дела у них общие…

5 68 6 7817 18:15
Kpussy riot, крым, происшествия, мнения
Блоги

Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой Серебро — у Евгении Медведевой…

5 314 6 36545 23.02
Kолимпиада-2018, спорт, фигурное катание, фото, видео, события
Блоги

Илья Яшин политик

Марш Немцова. Это важно Мы требуем расследования убийств, политических реформ и сменяемости власти. Мы выходим, чтобы показать: убийство Немцова не смогло уничтожить идеи, за которые он боролся…

5 46 6 5569 22.02
Kнемцов, акции, память, политика, видео, мнения
Блоги

Госдеп США: Прекращение таких сделок является наказанием Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что в результате санкций России был причинен ущерб на сумму около 3 млрд долларов США…

5 338 6 40685 21.02
Kсша, политика, общество, рф, события
Голосование
Как бы вы оценили выступление россиян на нынешней Зимней Олимпиаде?
5 56 6 6806 23.02

Популярное за неделю

Новости

С 1 апреля 2018 года Россия будет лишена права проводить любые международные соревнования Об этом сообщает Чемпионат.com со ссылкой на информированный источник…

5 86 6 71830
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Зачем бесплатно, если можно освоить, распилить, съединороссить, сротенбергить, стимченкевить, счемезовить, сминоборонить и так далее. И вот на божий свет рождается наш криптографически защищенный кирпич…

5 191 6 165763 24.02
#слушать 48:19 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Голосование
Хотите ли вы, чтобы Ксения Собчак была мэром вашего города?
5 52 6 11352 22.02
Блоги

+ Серебрякову пригрозили сокращением числа предложений о съемках после слов о национальной идее современной России Серебрякову пригрозили сокращением числа предложений о съемках после слов о национальной идее современной России Владимир Бортко: «Он был явный патриот. Кто его обидел, не знаю. Но высказывание говорит о двух вещах — о глупости и подлости»...

5 930 6 313171 22.02
8читать ;смотреть
Kсеребряков, политика, рф, общество, кино, идеология, видео, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Чёрная луна Путина Чёрная луна Путина «Тот же Михалков позабудет и державность, и Русь, и преданность власти…»

5 181 6 203139 23.02
Kсеребряков, культура, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6731640
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3316239

Сегодня в эфире