Союз журналистов России намерен ужесточить правила приема
«Мы хотим сделать так, чтобы билет члена союза имел вес журналистского удостоверения, и собираемся фильтровать кандидатов, чтобы к нам не попадали случайные люди», — сказал новый глава организации Владимир Соловьев в интервью изданию «Хабаровский край сегодня». Как именно будут отсеивать желающих вступить в союз, он не уточнил.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
pusto1 27 февраля 2018 | 20:09
Сегодня каждый может быть журналистом, а тут очередной помёт от т. н. союза
nikitin43 27 февраля 2018 | 20:27
pusto1: соловьёв возглавляет союз проституток .
vikwlad 27 февраля 2018 | 20:30
Много ли журналистов захотят стать членами этого позорного союза, глава которого кремлёвский пропагандист Владимир Соловьев.
mppv 27 февраля 2018 | 20:10
Дак ликвидировать все ети путинские кормушки
edun1952 27 февраля 2018 | 20:12
Не дай, Бог, какой нибудь Довлатов просочиться.
natogrek 27 февраля 2018 | 20:16
Если Соловьев будет в этом союзе (а он создается под таких как он)) , то все задохнутся в помете окончательно. Соловья с его пометом в мусорку в отдельный контейнер как особо вредоносного.
s011ma 27 февраля 2018 | 20:19
С таким новым главой союза журналистов вторая древнейшая профессия очень скоро затмит первую
mwxp 27 февраля 2018 | 20:34
Оперился, гаденыш...
compare 27 февраля 2018 | 20:35
скорее всего,будут внимательно изучать языки кандидатов: дабы были стойкими к истиранию и "ласковыми" к предмету обработки)))))))))))))))))
edun1952 27 февраля 2018 | 21:51
Пометологию сдавать будут.