Союз журналистов России намерен ужесточить правила приема

«Мы хотим сделать так, чтобы билет члена союза имел вес журналистского удостоверения, и собираемся фильтровать кандидатов, чтобы к нам не попадали случайные люди», — сказал новый глава организации Владимир Соловьев в интервью изданию «Хабаровский край сегодня». Как именно будут отсеивать желающих вступить в союз, он не уточнил.