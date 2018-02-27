Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев заявил, что ему непонятно обвинение
Виновным он себя на признал. Тверской суд Москвы сегодня приступил к рассмотрению его дела по существу. Пушкарева обвиняют в коррупции. На скамье подсудимых также его брат, который возглавлял компанию «Востокцемент».
Комментарии1
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gelont 27 февраля 2018 | 20:19
Когда обвинение непонятно , его следует писать рунами . Тверской суд ошибаться не может -- значит , вряд ли виновен ( ощущения ) .