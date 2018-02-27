Еще трое жителей Анапы пожаловались на пытки в полиции
Они утверждают, что их били током в декабре 2015-го года и требовали признаться в нападении на пожилую пару. Об этом сообщается на сайте Комитета против пыток.
Ранее о пытках в полиции сообщили четверо жителей Анапы.
Комментарии8
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prostovanya 27 февраля 2018 | 20:11
Вот так мусоре дела раскрывают - пытают, требуя признаний...
А государь с телеэкрана россиянам о правовом государстве начёсывает.
her 27 февраля 2018 | 20:17
Еще трое жителей Анапы пожаловались на пытки в полиции
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гыыы, ребята-"патриоты", а чем путинская Россия лучше чем фашистская Германия? :-)
nikitin43 27 февраля 2018 | 20:30
her: по сообщениям Агоры в россии не менее 50 пыточных сизо .
duch_nic 27 февраля 2018 | 20:31
her: //...а чем путинская Россия лучше чем фашистская Германия? :-)//
В России Хер живёт, а Германия лишена такого частья. ;)
ugiazov 27 февраля 2018 | 21:00
her: В Германии заставляли признаваться в своих, а не в чужих поступках.
efilika 27 февраля 2018 | 20:41
А вы пойдете голосовать за п утина?
vilori1999k 27 февраля 2018 | 20:46
Нас пенсионеров пытают в собственной квартире - сосед этажом выше . Третий год подряд каждый день делает ремонт , а затем играют дети. Полиция на вызов не приезжает, отвечают, что ничего сделать не могут, якобы там чеченцы вооруженные. Кто в стране руководит?
vladimirbelarus 27 февраля 2018 | 20:59
Коричневая путинская чума.