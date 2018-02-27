В Вашингтоне проходит церемония открытия площади имени Бориса Немцова
Новое название получила часть улицы перед российским посольством.
Сегодня исполняется 3 года со дня убийства политика. Московские власти, которые долго боролись с увековечением его памяти, на днях неожиданно разрешили по просьбе кандидата в президенты Ксении Собчак установить памятную доску на доме, где жил Борис Немцов.
Комментарии17
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shlevet 27 февраля 2018 | 20:06
И площадь уже есть и доска прибита, надеюсь культ личности теперь успокоится
olegleon 27 февраля 2018 | 20:09
shlevet: это только начало. а иначе Немцова через пару лет забудут
vor__mbh 27 февраля 2018 | 20:11
Чудеса ;-D
Большим дерьмом штаты никто не измажет, чем они ("тупые"(с)) сами себя измазали. И ведь эту вонь они себе надолго устроили ;-)))
Класс!
anatolr 27 февраля 2018 | 20:39
vor__mbh: Кстати, был в СССРе, один КПSSовец, звали его Сралин. Ему поклонялись миллионы, рыдали и давились насмерть на его похоронах.
Правда потом никак не могли понять зачемрыдали. А потом, всего через несколько лет, все многочисленные памятники Вошьдю народов снесли, все до одного.
А Немцова не забудут, еще придет его время, когда его именем будут называть: улицы, школы, площади..., а также ставить ему памятники.
Я гарантирую это!!!
Anatoлий
bereshukrasehaivpesch 27 февраля 2018 | 20:15
shlevet: Это церемониальное название, почтовый адреса остались прежними.
edun1952 27 февраля 2018 | 20:08
Обидно, что не в Москве или Нижнем. Но мы не забудем и не простим.
piterjanis 27 февраля 2018 | 20:32
edun1952: да-да,мыздесьвласть!
drillerthriller 27 февраля 2018 | 20:12
Даёшь площадь Немцова в каждом российском городе!
vlabumur 27 февраля 2018 | 20:31
drillerthriller: в каждом российском городе!
++++++++++++++
и селе.
ura_123 27 февраля 2018 | 20:12
В Российской Федерации сегодня зафиксированы многочисленные разрывы пуканов хлопковых путриотов,что даже вызвало некоторую тревогу у сейсмологов!
nanarythree 27 февраля 2018 | 20:23
ura_123: Какой остроумный хохло-тролль.
gelont 27 февраля 2018 | 20:16
Опять нож в незаживающую спину ? Теперь путин просто обязан обвалить доллар США , телеграфировать ким чен ину о начале массовой бомбардировки Аляски и уйти в монастырить .
komiccap_nkvd 27 февраля 2018 | 20:17
сша скорбит по убиенному агенту влияния немцову.
замена кассиру так и не была найдена
estamp 27 февраля 2018 | 20:18
часть улицы перед российским посольством.
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Эх-хех! 10 метров улицы до и 10 метров после.
Т.е. не память хотели увековечить этого гиганта мысли, отца русской демократии, особы приближенной...
Просто хотели потроллить россифское посольство и Россию вообще.
Нууу... за троллинг зачет.
Только вот продемонстрировано, что на Немцова-то всем плевать. И амерам в т.ч. Он ценен как символ. Помер бы на час позже на Дурницкой от эйфории или от удушения шарфом, но в Лондоне, все бы, в т.ч. наши оппы про него уже б забыли.
idruker 27 февраля 2018 | 20:21
estamp: Потроллить чем? Разве Немцов какую то гадость России сделал? Ну разве что Жириновскому плеснул в физиономию, но по нынешним понятиям это даже на десткую шалость не тянет.
polba 27 февраля 2018 | 20:54
Ну шо... теперича вся эта толпа зомби, бродящая по Москве с лозунгами "Борусь!!!", имеет полное право требовать от госдепа оплаты ежегодного перелёта в Вашингтон и обратно, дабы на месте отдавать дань памяти своему кумиру.
dibiloid 27 февраля 2018 | 20:59
и летят самолеты - слава борису и плывут пороходы - слава борису и проходят бойскауты - слава борису