В Вашингтоне проходит церемония открытия площади имени Бориса Немцова

Новое название получила часть улицы перед российским посольством.

Сегодня исполняется 3 года со дня убийства политика. Московские власти, которые долго боролись с увековечением его памяти, на днях неожиданно разрешили по просьбе кандидата в президенты Ксении Собчак установить памятную доску на доме, где жил Борис Немцов.