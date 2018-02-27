Площадь Бориса Немцова появится сегодня в Вашингтоне

В третью годовщину со дня убийства политика ее откроют у посольства России. Перед главным входом в дипмиссию пройдет официальная церемония. В площадь Немцова переименовали участок Висконсин-авеню. Решение приняли городской совет и мэр Вашингтона, рассказал «Эху Москвы» один из инициаторов этой идеи, председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза младший.

Он высказал сожаление о том, что не Россия стала первой страной, увековечившей память убитого российского политика.

«Для меня, как российского гражданина, это очень патриотичная, очень пророссийская инициатива — назвать улицу перед зданием российского посольства именем российского государственного деятеля. Не знаю, что об этом думают люди в Кремле, но я знаю точно, что настанет день, когда российское государство будет гордиться тем, что наше посольство в Вашингтоне находится на площади Бориса Немцова», — сказал Кара-Мурза.

Церемония начнется в 20 часов по московскому времени. Как сообщил Кара-Мурза, на время церемонии на два часа будет остановлено движение по улице.