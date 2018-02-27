Площадь Бориса Немцова появится сегодня в Вашингтоне
В третью годовщину со дня убийства политика ее откроют у посольства России. Перед главным входом в дипмиссию пройдет официальная церемония. В площадь Немцова переименовали участок Висконсин-авеню. Решение приняли городской совет и мэр Вашингтона, рассказал «Эху Москвы» один из инициаторов этой идеи, председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза младший.
Он высказал сожаление о том, что не Россия стала первой страной, увековечившей память убитого российского политика.
«Для меня, как российского гражданина, это очень патриотичная, очень пророссийская инициатива — назвать улицу перед зданием российского посольства именем российского государственного деятеля. Не знаю, что об этом думают люди в Кремле, но я знаю точно, что настанет день, когда российское государство будет гордиться тем, что наше посольство в Вашингтоне находится на площади Бориса Немцова», — сказал Кара-Мурза.
Церемония начнется в 20 часов по московскому времени. Как сообщил Кара-Мурза, на время церемонии на два часа будет остановлено движение по улице.
Комментарии5
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komiccap_nkvd 27 февраля 2018 | 09:13
за что нужно уважать США, так за то что они и после гибели не забывают своих агентов. хороший пример для ныне действующих в разных странах мира
rips3 27 февраля 2018 | 09:13
Да можно переименовать США в Соединённые штаты имени Немцова, но он как был лгуном, вором и негодяем, так и останется о нем то же мнение в России!
То что убит- видимо трагедия для близких. Но Россия в целом, ничегошеньки не потеряла со смертью этого мерзкого кучерявого пройдохи!
homa_brutt 27 февраля 2018 | 09:13
Ой,вэй! Дело за малым. Переиминовать прилежащие улицы именем Павленского,Навального , Джемилеа,Шухевича и Басаева. Цирк без животных,одни клоуны...
prostoykak000 27 февраля 2018 | 09:19
Ну это надо в первую очередь себя не уважать. Как говорил один умный человек: "нет отбросов, есть кадры".
Но он бы точно не назвал площадь в честь таких кадров... Хотя... Площадь Отброса... звучит.
sergeypuskino 27 февраля 2018 | 09:23
..что лишний раз подтверждает, что он был подпиндосником и врагом России.