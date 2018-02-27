Дмитрий Рогозин опроверг существование племянника, о котором написала «Новая газета»

В расследовании говорилось о том, что родственник вице-премьера занимал руководящие должности на оборонных предприятиях.

Дмитрий Рогозин предложил журналистам «Новой газеты» «изучать матчасть, прежде чем браться за перо». Он отметил, что у него не только нет племянника по имени Роман, но и вообще нет никакого племянника. В своем фейсбуке вице-премьер даже пошутил, что позвонил родной сестре Татьяне и спросил, не рожала ли она в последнее время.

Однако Рогозин оставил без внимания свои же публикации в твиттере, которые разыскала «Новая газета». По данным издания, вице-премьер как минимум шесть раз упоминал некого племянника Романа, который служит офицером-вертолетчиком в Африке. «Новая газета» обратила внимание, что имена и фамилии родственника Рогозина и бывшего члена совета директоров Тульского и Ульяновского патронных заводов полностью совпадают. Этот же человек входил в руководство компании «Фотоэлектронные приборы», которая провалила крупный оборонный проект по импортозамещению тепловизоров.

Вскоре после выхода расследования «Новой газеты» из твиттера стали пропадать публикации о племяннике Рогозина.