Шесть человек погибли при пожаре в общежитии города Чусовой Пермского края

Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Следственного Управления СК по Пермскому краю Ирина Незнамова: «Погибли женщина, двое мужчин и трое несовершеннолетних детей. Четверо жителей дома госпитализированы в больницу. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Проводится осмотр места происшествия, после чего будут назначены необходимые судебные экспертизы для выяснения причин смерти людей — произошедшего пожара. При осмотре тел на месте, проведенного следователем с участием судебно-медицинского эксперта, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено».

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