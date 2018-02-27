Цены на нефть постепенно снижаются
Баррель марки Брент на торгах в Лондоне стоит чуть более 67 долларов, легкая нефть в Нью-Йорке без малого 64 доллара за баррель.
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Баррель марки Брент на торгах в Лондоне стоит чуть более 67 долларов, легкая нефть в Нью-Йорке без малого 64 доллара за баррель.
Комментарии10
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ha12raz 27 февраля 2018 | 08:56
На доходах сечина это не отражается......разница компенсируется населением.
aleksandr39 27 февраля 2018 | 09:20
ha12raz: Значит опять в России будет дорожать бензин .
perestarok 27 февраля 2018 | 08:57
"Цены на нефть постепенно снижаются"
кОтОстрофа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rus 27 февраля 2018 | 09:01
perestarok: ...кОтОстрофа
Ну почему, бензин подешевеет, себестоимость понизится, конкурентоспособность повысится, оборот увеличится, народу станет сытнее.
alexgross022018 27 февраля 2018 | 09:07
rus: Парень цены в Стране стерхов и куполов не привязаны к Лондонской, Нью-Йоркской и вообще ни какой биржи !!! Это мне полегчает в Праге, а вам ребятки хрен ;))
rus 27 февраля 2018 | 09:10
alexgross022018: ...Парень цены в Стране стерхов и куполов не привязаны к Лондонской, Нью-Йоркской и вообще ни какой биржи !!!
:-) Это поэтому в России бензин стоит дешевле чем в Европе?
alexgross022018 27 февраля 2018 | 09:21
rus: Да Я бы не сказал ;)) Смотря что и как сравнивать. Вот что Я могу смело утверждать качество эко-дизеля у нас гораздо выше, как и качество сборки автомобилей.
vezdehod 27 февраля 2018 | 09:11
rus:
Ну почему, бензин подешевеет, себестоимость понизится, конкурентоспособность повысится, оборот увеличится, народу станет сытнее.
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Когда в последний раз снижали цены на бензин? Это тебе не загнивающий капитализм - там действительно так и происходит.
perestarok 27 февраля 2018 | 09:18
vezdehod: "Это тебе не загнивающий капитализм"
Наш капитализм, гайдаровского образца, молодой и не успел загнить.
needroid 27 февраля 2018 | 09:18
Наконец-то хоть цены на бензин в России поднимутся )))