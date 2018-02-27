Трансгендер впервые подписал официальный контракт с армией США

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Напомним, пошлым летом президент Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам служить в армии. Он объяснил это тем, что армия «должна сосредоточиться на решающей и подавляющей победе и не может быть обременена огромными медицинскими издержками», которые появятся, если будут служить трансгендеры.

Позднее ряд федеральных судов заблокировали указ президента.