Трансгендер впервые подписал официальный контракт с армией США
Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
Напомним, пошлым летом президент Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам служить в армии. Он объяснил это тем, что армия «должна сосредоточиться на решающей и подавляющей победе и не может быть обременена огромными медицинскими издержками», которые появятся, если будут служить трансгендеры.
Позднее ряд федеральных судов заблокировали указ президента.
Комментарии7
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traviliberalovgazamiudushlivami 27 февраля 2018 | 08:59
Кожаный штык ему пониже спины. Розовые береты.
rom8883 27 февраля 2018 | 09:05
А трансгендерам обязательно служить в армии?
vezdehod 27 февраля 2018 | 09:08
rom8883:
А трансгендерам обязательно служить в армии?
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А, что он разве не человек? Если заключили Контракт - значит может.
vaka257 27 февраля 2018 | 09:18
rom8883: Женщинам можно служить а почему им нельзя?
needroid 27 февраля 2018 | 09:15
Настоящий боевой пи..с
davi__koloradov 27 февраля 2018 | 09:20
Это спецназ против путиноидов формируют. Они будут рашкованскую десантуру, грушников, и прочий спецназ любить во все отверстия.
democ 27 февраля 2018 | 09:22
Конечно, обидно будет российскому патриоту получить пулю в бою от пиндоса - трансгендера. Отсюда наверное и интерес к подобным новостям.