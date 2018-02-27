Запрещенный мельдоний бы обнаружен у российского керлингиста Александра Крушельницкого сразу после сборов в Японии
Запрещенный препарат мельдоний бы обнаружен у российского керлингиста Александра Крушельницкого сразу после сборов в Японии. Об этом рассказал глава Федерации керлинга в России Дмитрий Свищов.
Перед сборами 22 января Крушельницкий сдал пробу, которая оказалась чистой. До 4 февраля он находился в Японии, а 12-го февраля проба, взятая в Пхенчхане, дала положительный результат. Свищов отметил, что обнаруженное количество мельдония указывает на незначительное и однократное применение препарата.
Комментарии12
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ha12raz 27 февраля 2018 | 08:51
Маловато версий......вот когда Боинг в Луганде сбили, вот тогда порезвились от души, чего только не придумали.
anemon 27 февраля 2018 | 08:55
Как же незначительной, когда пишут, что более "объемной" доли на литр крови никогда раньше не наблюдалось?!
vezdehod 27 февраля 2018 | 09:05
Опять завели вальс "Сказки Венского леса" - происки империализма.
luger_max_otto 27 февраля 2018 | 09:08
Даже "незначительная" доза вполне соответствует нормальной терапевтической- 250 мг на дозу.
dilevski1973 27 февраля 2018 | 08:56
При всей моей нелюбви к всем этим подлогам, думаю,что это или случайность или помогли со стороны. Ну сознательно принимать в этом виде спорта-идиотом надо быть. Все под колпаком... и не в Сочи.
shmuel63 27 февраля 2018 | 09:05
dilevski1973: Да ведь Тренер с неделю сказал, что керлингисты перестали принимать мельдоний с конца 2015 года, когда его запретили. Значит, до этого - принимали. И именно в керлинге.
pmasel 27 февраля 2018 | 09:10
dilevski1973: Насчет идиота не знаю как и сказать даже. До запрета препарата Крушельницкий его принимал. Посмотрите на сайте РБК статейку, там об этом вскользь было сказано то ли бывшим, не сбежавшем, сотрудником РУСАДА, то ли кем-то из команды.
slava5936 27 февраля 2018 | 09:03
Судя по активности именно Свищова, создаётся впечатление, что именно он энтот мельдоний кульками и засыпал своему подопечному. Скорее всего, Крушельницкий отказался ему тупо отстёгивать с призовых. Это только версия, но такая похожая на современную жизнь.
pnh__ptn 27 февраля 2018 | 09:15
Агент Родченкова))
democ 27 февраля 2018 | 09:16
Пусть Крушельницкий лучше расскажет, кого обидел по дороге в сборную. Спорт то не пыльный, "шайбы" толкать. Желающих, думаю, было не мало. Коллеги, они же такие, добрые, пока ты им дорогу не перейдёшь.
sasass 27 февраля 2018 | 09:17
Удивляться тут нечего - вся Россия пропитана наркотиками и допингом и существует исключительно благодаря этому стимулятору и симулятору ....))
dirizhabli 27 февраля 2018 | 09:26
Вообще то "собираться" патриоты должны исключительно на территории своей страны. Глядишь и "чистым спортсменом" вдруг прослывешь....