Запрещенный мельдоний бы обнаружен у российского керлингиста Александра Крушельницкого сразу после сборов в Японии

Запрещенный препарат мельдоний бы обнаружен у российского керлингиста Александра Крушельницкого сразу после сборов в Японии. Об этом рассказал глава Федерации керлинга в России Дмитрий Свищов.

Перед сборами 22 января Крушельницкий сдал пробу, которая оказалась чистой. До 4 февраля он находился в Японии, а 12-го февраля проба, взятая в Пхенчхане, дала положительный результат. Свищов отметил, что обнаруженное количество мельдония указывает на незначительное и однократное применение препарата.