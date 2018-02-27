Несколько десятков литров серной кислоты вылилось из поврежденной железнодорожной цистерны в Подмосковье

Несколько десятков литров серной кислоты вылилось из поврежденной железнодорожной цистерны на станции «Орехово-Зуево Сортировочная» в Московской области. В находящемся на станции «Орехово-Зуево Сортировочная» составе было обнаружено

повреждение 60-тонной цистерны с серной кислотой. На данный момент из нее вылилось несколько десятков литров кислоты. На месте находятся пожарные и сотрудники железнодорожных служб.

Решается вопрос о перекачке кислоты в резервную цистерну. Ближайший населенный пункт находится на расстоянии трех километров.