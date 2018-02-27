Несколько десятков литров серной кислоты вылилось из поврежденной железнодорожной цистерны в Подмосковье
Несколько десятков литров серной кислоты вылилось из поврежденной железнодорожной цистерны на станции «Орехово-Зуево Сортировочная» в Московской области. В находящемся на станции «Орехово-Зуево Сортировочная» составе было обнаружено
повреждение 60-тонной цистерны с серной кислотой. На данный момент из нее вылилось несколько десятков литров кислоты. На месте находятся пожарные и сотрудники железнодорожных служб.
Решается вопрос о перекачке кислоты в резервную цистерну. Ближайший населенный пункт находится на расстоянии трех километров.
Комментарии3
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aleksandr39 27 февраля 2018 | 08:43
Ополченцы начали процесс образования ПНР ( Подмосковная Народная Республика ) .
beaux 27 февраля 2018 | 09:01
Несколько десятков.... Кто может подсказать как эти лгуны измерили это количество?
vezdehod 27 февраля 2018 | 09:19
Ближайший населённый пункт находится под боком - буквально за сортировочным пунктом.