Двадцать уголовных дел завели в полиции в отношении ГБУ «Жилищник» люблинского района
Сотрудников подозревают в фиктивном трудоустройстве дворников и рабочих.
Это стало известно благодаря обильным осадкам в начале февраля, — сказал «Эху Москвы» глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин.
Следователи утверждают, что общий ущерб от действий ГБУ «Жилищник» составил более четырнадцати миллионов рублей.
Комментарии4
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s011ma 27 февраля 2018 | 08:49
Надо еще проверить госдуру на фиктивную работу депутатов
galina6837 27 февраля 2018 | 08:57
если бы не снежная зима и завалы, так бы и осталось все шито-крыто
rom8883 27 февраля 2018 | 09:07
Можно подумать, что остальные районы Москвы этим не грешат.
sasass 27 февраля 2018 | 09:11
Оппозиционные политики никак не могут понять , что по всей России так и снег является валютой...