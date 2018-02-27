Двадцать уголовных дел завели в полиции в отношении ГБУ «Жилищник» люблинского района

Сотрудников подозревают в фиктивном трудоустройстве дворников и рабочих.

Это стало известно благодаря обильным осадкам в начале февраля, — сказал «Эху Москвы» глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин.

Следователи утверждают, что общий ущерб от действий ГБУ «Жилищник» составил более четырнадцати миллионов рублей.