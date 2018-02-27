Ввести в законодательство ответственность за сексуальные домогательства пообещала Оксана Пушкина
Ввести в законодательство ответственность за сексуальные домогательства пообещала зампред думского Комитета по делам семьи Оксана Пушкина. Таким образом она прокомментировала в интервью РБК недавние обвинения трех журналисток в адрес депутата Леонида Слуцкого.
Пушкина напомнила, что сейчас в Уголовном кодексе есть четыре статьи за насильственное принуждение к сексу и педофилию. При этом ответственность за сексуальные домогательства практически отсутствует.
Как отмечает РБК, законопроект о равных правах женщин был внесен в Госдуму в январе 2003 года. Он был принят в первом чтении, а до второго пока так и не дошел.
Комментарии14
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stas12006 27 февраля 2018 | 08:42
Надо женщинам разрешить домогательства , а не мужчинам запрещать)))
Тогда и будет равенство
alexgross022018 27 февраля 2018 | 08:54
stas12006: На самом деле бабы реально докапываются до мужиков еще круче и настойчивей ;)) НО мужики рохли - типа западло на теток стучать в телевизоре ;)) Было бы прикольно собрать в эфире батл притесненных сексуально - с одной стороны девки, с другой парни ;))(
olegleon 27 февраля 2018 | 08:46
вот что значит, что нашим депутатам заняться нечем
aleksandr39 27 февраля 2018 | 09:23
olegleon: А вот когда в страстную пятницу Жириновский в прямом эфире призывал изнасиловать беременную журналистку это как называется ???
alexgross022018 27 февраля 2018 | 08:48
И что теперь красивую девку за задницу ущипнуть будет нельзя ?!!! И нельзя присвистнуть , увидев красивую девичью грудь ? И это на фоне декриминализации домашнего насилия ;))
У тетки после неудачной пластики совсем кукушка отъехала ;))
rvs_68 27 февраля 2018 | 09:02
alexgross022018: "У тетки после неудачной пластики совсем кукушка отъехала ;))"
"Тетка" (по-вашему) - депутат ГД.
Ей необходимо хоть чем-то постоянно напоминать о себе (какими-либо "инициативами").
Любое упоминание в СМИ - уже хорошо...
;-)
liberal_vulgaris 27 февраля 2018 | 09:03
alexgross022018: Даже думать об этом не моги. Теперь это будет приравнено к покушению на изнасилование :)
drgonish 27 февраля 2018 | 09:06
alexgross022018:
[И что теперь красивую девку за задницу ущипнуть будет нельзя ?]
Во-первых зачем щипать, если можно по-человечески познакомиться и потом делать с этой девкой куда более занимательные вещи? А во-вторых, если ты не мудак конченый, ты себя и без закона в руках держать будешь.
brandfa 27 февраля 2018 | 09:10
drgonish: тоже подумал о том, что идёт "красивая девка" во вагону метро, а её каждый второй мужик за задницу щипает и свистит вслед ... ппц, быдлообщество какое.
alexgross02201: себя ущипни.
drgonish 27 февраля 2018 | 09:00
Самое смешное во всей клоунаде, что с домогательствами борются те, кого уже давно никто не домогается. Хотя,
bazilgu 27 февраля 2018 | 09:02
А вот интересно, сама Пушкина вообще появилась бы на свет без "сексуальных домогательств"?
slava5936 27 февраля 2018 | 09:06
Это ж такой повод будет отлынивать от исполнения супружеских обязанностей...
yuriykyvich 27 февраля 2018 | 09:12
А если это делает женщина? Вообще-то, ну сделал мужик возможно неприличное предложение, ну и откажись, в конце-концов это же не изнасилование. Да Хам, ну так можно и ответить так, я не имею ввиду что коленом промеж ног, что мало не покажется. И не надо из себя строить невинность.
rom8883 27 февраля 2018 | 09:24
Как только примут, Настя Рыбка на Дерипаске отыграется.