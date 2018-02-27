Ввести в законодательство ответственность за сексуальные домогательства пообещала Оксана Пушкина

Ввести в законодательство ответственность за сексуальные домогательства пообещала зампред думского Комитета по делам семьи Оксана Пушкина. Таким образом она прокомментировала в интервью РБК недавние обвинения трех журналисток в адрес депутата Леонида Слуцкого.

Пушкина напомнила, что сейчас в Уголовном кодексе есть четыре статьи за насильственное принуждение к сексу и педофилию. При этом ответственность за сексуальные домогательства практически отсутствует.

Как отмечает РБК, законопроект о равных правах женщин был внесен в Госдуму в январе 2003 года. Он был принят в первом чтении, а до второго пока так и не дошел.