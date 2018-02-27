Сайт russianplanes.net закрылся после публикации РБК о самолете летного спецотряда «Россия»

Сайт russianplanes.net с информацией о полетах, неожиданно закрылся после публикации РБК о самолете летного спецотряда «Россия», который фигурировал в деле о поставках наркотиков из Аргентины в Россию. Этот отряд подчиняется Управлению делами президента России и специализируется на перевозке первых лиц государства, а также руководителей ФСБ.

Как отмечает РБК, сначала на главной странице сайта появилась запись «Сайт был создан для публикации фотографий наших самолетов, посвящен их красоте, труду тысяч инженеров и конструкторов. Сайт выключен навсегда, фотографии удалены».

Однако позднее эта запись исчезла и появилось сообщение об «ошибке 404».