Z Архив новостей новости
5 26 6 5874
08:30, 27 февраля 2018

Сайт russianplanes.net закрылся после публикации РБК о самолете летного спецотряда «Россия»

Сайт russianplanes.net с информацией о полетах, неожиданно закрылся после публикации РБК о самолете летного спецотряда «Россия», который фигурировал в деле о поставках наркотиков из Аргентины в Россию. Этот отряд подчиняется Управлению делами президента России и специализируется на перевозке первых лиц государства, а также руководителей ФСБ.

Как отмечает РБК, сначала на главной странице сайта появилась запись «Сайт был создан для публикации фотографий наших самолетов, посвящен их красоте, труду тысяч инженеров и конструкторов. Сайт выключен навсегда, фотографии удалены».
Однако позднее эта запись исчезла и появилось сообщение об «ошибке 404».

Комментарии

26

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

meteor1908 27 февраля 2018 | 08:39

404 - этот номер всё чаще появляется рядом с упоминанием о России. Тревожно.

davi__koloradov 27 февраля 2018 | 08:46

meteor1908: Просто предзнаменование.

barracude 27 февраля 2018 | 09:03

davi__koloradov: Сайт был создан для публикации фотографий наших самолётов. Сайт патриотической направленности, это посвящение их красоте, труду тысяч инженеров и конструкторов.

Информация на сайте бралась из других аналогичных сайтов:
Фотографии - airliners.net, jetphotos.net, flightpix.org.
Реестры и история самолётов - airfleets.net, planelist.net, ch-aviation.com, aerotransport.org, scramble.nl, а также из открытых данных Росавиации.
История всех рейсов бралась с сайта flightradar24.com - это общеизвестная база данных полётов формируется из самолётных ответчиков. На сайте хранится история всех полётов всех современных самолётов, что часто помогает при расследовании авиапроисшествий. Про принцип работы сайта можно почитать по ссылке в википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Flightradar24.

Во всех перечисленных сайтах, кроме Росавиации, информацию может добавить любой посетитель по принципу википедии. Поэтому качество информации низкое, её легко подделать. То же самое относилось и к russianplanes.net.

Сайт удалён по собственной инициативе, окончательно и бесповоротно.

vezdehod 27 февраля 2018 | 09:14

Такую махину как "ИЛ-96" в мешке не утаишь - хвост. всё равно из космоса виден.

vilingrad 27 февраля 2018 | 09:23

vezdehod: Точно. Динозавр Вовка думает, что можно, как в середине 20го века- спрятался за портьеру, и ничего никто... а если бы у Штирлица в рации была геолокация, уложились бы в одну серию:)

vaka257 27 февраля 2018 | 08:39

Контрабанда наркотиков по дипломатическим каналам была древним бизнесом советских спецслужб еще с середины 70-х годов. Этим каналом пользовалось в первую очередь ГРУ – советская военная разведка, которая имела наиболее широкую сеть присутствия за рубежом. Разрешение на контрабанду наркотиков было дано специальным решением Политбюро ЦК КПСС с целью дать спецслужбам возможность зарабатывать валюту на свои оперативные нужды и проведение специальных операций...Т.ч. - это всё срепы и традиции...

midnightblues 27 февраля 2018 | 08:42

vaka257: А что толку закрывать-когда вся планета в курсе

rihard 27 февраля 2018 | 08:45

midnightblues: Важно чтобы свои граждане поменьше знали и болтали, остальное— а вы докажите,нас там не было и это нарушение частной жизни...

barracude 27 февраля 2018 | 09:05

vaka257: Как всегда ЛИБЕРАЛЫ ВРУТ! #ЛИБЕРАЛЫВРУТ. Зайдите на сайт и посмотрите комментарий. Это не сайт СПЕЦОТРЯДА. Странно было бы, если сайт правительственной организации был на .net.

vaka257 27 февраля 2018 | 08:43

Видеоматериалы аргентинской жандармерии показывают: лайнер из кокаинового дела принадлежит летному отряду «Россия», который специализируется на перевозке первых лиц страны...Из чего легко сделать выводы...

olegleon 27 февраля 2018 | 08:44

"Однако позднее эта запись исчезла и появилось сообщение об «ошибке 404»."

"Во всех перечисленных сайтах, кроме Росавиации, информацию может добавить любой посетитель по принципу википедии. Поэтому качество информации низкое, её легко подделать. То же самое относилось и к russianplanes.net. "

ну не может Эхо не соврать!

aldroin 27 февраля 2018 | 09:18

olegleon: А в чем соврало Эхо?

ivar1964 27 февраля 2018 | 08:46

Ergo, тем самым, сообщение об использовании самолета "Россия" в перевозке наркотика подтверждается.

russky77 27 февраля 2018 | 08:48

Российскому руководству осталось только в педофилии и каннибализме засветиться. Но на скрепный выбор народа это никак не повлияет

nikruchev 27 февраля 2018 | 08:58

russky77: Ну так в педофилии наш любимый давно засветился - мальчика с животиком помните?

putin_itogy 27 февраля 2018 | 08:55

Дон Путо Корлеоне даёт всем понять, что детские игры кончились, на планете утверждается новый порядок - "двуполярный мир".
Мир в котором две главенствующие роли распределены, раз и навсегда.
Теперь в мире два Хозяина, один это всем известный, это США,
Второй новый-старый Ядерный Хозяин, ставший недавно негласным Королём всего криминального, террористического, диктаторского, мафиозного, сил представляющих "оппозицию США".
Это РФ, под управлением Великого и ужасного Дарта Сидиуса.
Полная короновка на эту роль, недавно была публично продемнстрирована,
когда в Москву собственноручно прилетел на личных самолётах, сам король Саудовской Аравии, чтобы публично "передать" путину, "скипетер" Властителя Чёрной материи.

makhnaehe 27 февраля 2018 | 08:57

Он упал в обморок как Стец, после вранья в адрес России.

aldroin 27 февраля 2018 | 08:58

при входе на сайт через ТОР сранаца выдает извещение:

"Сайт был создан для публикации фотографий наших самолётов. Сайт патриотической направленности, это посвящение их красоте, труду тысяч инженеров и конструкторов.
Информация на сайте бралась из других аналогичных сайтов:
Фотографии - airliners.net, jetphotos.net, flightpix.org.
Реестры и история самолётов - airfleets.net, planelist.net, ch-aviation.com, aerotransport.org, scramble.nl, а также из открытых данных Росавиации.
История всех рейсов бралась с сайта flightradar24.com - это общеизвестная база данных полётов формируется из самолётных ответчиков. На сайте хранится история всех полётов всех современных самолётов, что часто помогает при расследовании авиапроисшествий. Про принцип работы сайта можно почитать по ссылке в википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Flightradar24.
Во всех перечисленных сайтах, кроме Росавиации, информацию может добавить любой посетитель по принципу википедии. Поэтому качество информации низкое, её легко подделать. То же самое относилось и к russianplanes.net.
Сайт удалён по собственной инициативе, окончательно и бесповоротно. "

aldroin 27 февраля 2018 | 09:01

aldroin: вместо "сранаца выдает" следует читать ", страница выдает"
))))))))))

svoboda21vek Руслан Харламов 27 февраля 2018 | 09:01

Пабло Путин молчит

vaka257 27 февраля 2018 | 09:02

Самое парадоксальное, что сам факт перевозки кокаина на самолёте который перевозит первых лиц государства, никого в думе и сф РФ не удивляет и не возмущает. Трудно себе представить такую ситуацию в цивилизованной стране, а в России все происходит как в самых коррумпированных странах Африки...

sasass 27 февраля 2018 | 09:06

Российская власть Аргентинцам не простит за блокировку канала транзита наркотиков ,ибо теперь индексации пенсий и зарплат могут повиснуть в воздухе ...)))

grishakras 27 февраля 2018 | 09:08

Когда нет мозгов, очень легко себя выдать глупыми поступками.

putin_itogy 27 февраля 2018 | 09:08

Это залёт, майор...

tr764 27 февраля 2018 | 09:18

putin_itogy: Это фиаско, братан! )))

(комментарий скрыт)

evgen7512 27 февраля 2018 | 09:22

Ну, а чем Патрушев (ФСБ) хуже ЦРУ? ЦРУ возит наркоту из Афганистана, Патрушев - из Аргентины. Бизнес есть бизнес. Поди и ВВП в доле?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 23 февраля Поздравить…

5 338 6 5692 23.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 21 февраля Поздравить…

5 233 6 7859 21.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Александр Крушельницкий: Я, как никто другой, заинтересован в проведении расследования Официальное заявление российского кёрлингиста, участника Олимпийских игр в Пхёнчхане…

5 264 6 37043 20.02
Kолимпиада-2018, соревнования, допинг, спорт, события
Блоги

Кусок эфира

Максим Сурайкин: Я убежденный сталинист Сталин — это, прежде всего, государственник, который был нацелен на строительство советского государства в интересах общества, и он шаг за шагом эту программу реализовывал…

5 302 6 22621 20.02
Kсталин, коммунизм, история, политика, передачи, мнения
Блоги

Александр Крушельницкий: Я решил отказаться от проведения слушаний в CAS Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно…

5 160 6 13144 21.02
Kолимпиада-2018, спорт, допинг, события
Блоги

Илья Яшин политик

+ Обращение к Собянину Обращение к Собянину В мэрии нагло врут про зарплаты дворников, которые в реальности получают 25-30 тысяч…

5 80 6 20427 20.02
8читать ;смотреть
Kмосква, жкх, зарплаты, чиновники, мэр, собянин, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову Она будет установлена за общественные деньги при условии согласования жителей дома 3 на Малой Ордынке

5 245 6 21359 22.02
Kнемцов, память, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Мы имеем полное право сравнить Романа Филипова с защитниками Москвы и Сталинграда Владимир Путин: Мы имеем полное право сравнить Романа Филипова с защитниками Москвы и Сталинграда В Кремле вручены государственные награды…

5 269 6 23917 23.02
8читать ;смотреть
Kвоенные, путин, награды, сирия, войны, видео, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Приглашаем всех латышей в гости в Чечню Интересуюсь, как можно въехать в Латвию, минуя кордоны. Дело в том, что визит в Латвию был целью всей моей жизни. И теперь Сейм Латвии сообщает, что мне запрещён въезд…

5 87 6 8086 26.02
Kлатвия, чечня, власть, события
Блоги

Ксения Собчак политик

Мы не дадим его забыть Давайте помнить о Немцове, о его убеждениях всегда, не только в этот день. Давайте вместе противостоять насилию, коррупции, авторитаризму…

5 162 6 16067 25.02
Kполитика, митинги, немцов, общество, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах. Часть 9 В допетровские времена главной доблестью на Руси считалось служение Богу. Петр укреплял православие, закладывал новые храмы и соборы, но главным делом для соотечественников становилось теперь служение державе…

5 51 6 5469 21.02
Kистория, петербург, рф, религия, политика, мнения
Голосование
Вам обидно, что казахский язык переходит с кириллицы на латиницу?
5 185 6 30200 20.02
Интервью В круге СВЕТА

Дмитрий Орешкин гость: Дмитрий Орешкин независимый политолог

Правительство нашей мечты: будут ли изменения после выборов? Какое бы правительство ни было, останется примерно то же самое, что сейчас. Так вот, на троечку, и будем…

5 45 6 8426 20.02
#слушать 48:18 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами Победную шайбу на 10-й минуте овертайма забросил Кирилл Капризов…

5 589 6 67701 25.02
Kолимпиада-2018, спорт, фото, видео, хоккей, события
Блоги

Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой Серебро — у Евгении Медведевой…

5 314 6 36498 23.02
Kолимпиада-2018, спорт, фигурное катание, фото, видео, события
Блоги

Илья Яшин политик

Уныние — смертный грех Власть последовательно настаивает, что поддержка Путина в России 86%, а мы — оглушительное меньшинство. Но вот ты выходишь на марш протеста и видишь вокруг таких же нормальных людей, как ты. Ты заряжаешься энергией и желанием бороться за свою страну…

5 70 6 8375 26.02
Kполитика, общество, протесты, мнения

Популярное за неделю

Новости

Прекратил работу сайт RussianPlanes, ставший источником в расследовании РБК о поставках кокаина из Аргентины Владелец ресурса сообщил изданию «Медиазона», что «не хочет никого подставить»...

5 12 6 14970
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Зачем бесплатно, если можно освоить, распилить, съединороссить, сротенбергить, стимченкевить, счемезовить, сминоборонить и так далее. И вот на божий свет рождается наш криптографически защищенный кирпич…

5 184 6 152047 24.02
#слушать 48:19 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Голосование
Вам обидно, что казахский язык переходит с кириллицы на латиницу?
5 185 6 30200 20.02
Блоги

+ Серебрякову пригрозили сокращением числа предложений о съемках после слов о национальной идее современной России Серебрякову пригрозили сокращением числа предложений о съемках после слов о национальной идее современной России Владимир Бортко: «Он был явный патриот. Кто его обидел, не знаю. Но высказывание говорит о двух вещах — о глупости и подлости»...

5 925 6 300223 22.02
8читать ;смотреть
Kсеребряков, политика, рф, общество, кино, идеология, видео, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Чёрная луна Путина Чёрная луна Путина «Тот же Михалков позабудет и державность, и Русь, и преданность власти…»

5 179 6 199253 23.02
Kсеребряков, культура, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6730461
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3315450

Сегодня в эфире