Сайт russianplanes.net закрылся после публикации РБК о самолете летного спецотряда «Россия»
Сайт russianplanes.net с информацией о полетах, неожиданно закрылся после публикации РБК о самолете летного спецотряда «Россия», который фигурировал в деле о поставках наркотиков из Аргентины в Россию. Этот отряд подчиняется Управлению делами президента России и специализируется на перевозке первых лиц государства, а также руководителей ФСБ.
Как отмечает РБК, сначала на главной странице сайта появилась запись «Сайт был создан для публикации фотографий наших самолетов, посвящен их красоте, труду тысяч инженеров и конструкторов. Сайт выключен навсегда, фотографии удалены».
Однако позднее эта запись исчезла и появилось сообщение об «ошибке 404».
Комментарии26
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
meteor1908 27 февраля 2018 | 08:39
404 - этот номер всё чаще появляется рядом с упоминанием о России. Тревожно.
davi__koloradov 27 февраля 2018 | 08:46
meteor1908: Просто предзнаменование.
barracude 27 февраля 2018 | 09:03
davi__koloradov: Сайт был создан для публикации фотографий наших самолётов. Сайт патриотической направленности, это посвящение их красоте, труду тысяч инженеров и конструкторов.
Информация на сайте бралась из других аналогичных сайтов:
Фотографии - airliners.net, jetphotos.net, flightpix.org.
Реестры и история самолётов - airfleets.net, planelist.net, ch-aviation.com, aerotransport.org, scramble.nl, а также из открытых данных Росавиации.
История всех рейсов бралась с сайта flightradar24.com - это общеизвестная база данных полётов формируется из самолётных ответчиков. На сайте хранится история всех полётов всех современных самолётов, что часто помогает при расследовании авиапроисшествий. Про принцип работы сайта можно почитать по ссылке в википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Flightradar24.
Во всех перечисленных сайтах, кроме Росавиации, информацию может добавить любой посетитель по принципу википедии. Поэтому качество информации низкое, её легко подделать. То же самое относилось и к russianplanes.net.
Сайт удалён по собственной инициативе, окончательно и бесповоротно.
vezdehod 27 февраля 2018 | 09:14
Такую махину как "ИЛ-96" в мешке не утаишь - хвост. всё равно из космоса виден.
vilingrad 27 февраля 2018 | 09:23
vezdehod: Точно. Динозавр Вовка думает, что можно, как в середине 20го века- спрятался за портьеру, и ничего никто... а если бы у Штирлица в рации была геолокация, уложились бы в одну серию:)
vaka257 27 февраля 2018 | 08:39
Контрабанда наркотиков по дипломатическим каналам была древним бизнесом советских спецслужб еще с середины 70-х годов. Этим каналом пользовалось в первую очередь ГРУ – советская военная разведка, которая имела наиболее широкую сеть присутствия за рубежом. Разрешение на контрабанду наркотиков было дано специальным решением Политбюро ЦК КПСС с целью дать спецслужбам возможность зарабатывать валюту на свои оперативные нужды и проведение специальных операций...Т.ч. - это всё срепы и традиции...
midnightblues 27 февраля 2018 | 08:42
vaka257: А что толку закрывать-когда вся планета в курсе
rihard 27 февраля 2018 | 08:45
midnightblues: Важно чтобы свои граждане поменьше знали и болтали, остальное— а вы докажите,нас там не было и это нарушение частной жизни...
barracude 27 февраля 2018 | 09:05
vaka257: Как всегда ЛИБЕРАЛЫ ВРУТ! #ЛИБЕРАЛЫВРУТ. Зайдите на сайт и посмотрите комментарий. Это не сайт СПЕЦОТРЯДА. Странно было бы, если сайт правительственной организации был на .net.
vaka257 27 февраля 2018 | 08:43
Видеоматериалы аргентинской жандармерии показывают: лайнер из кокаинового дела принадлежит летному отряду «Россия», который специализируется на перевозке первых лиц страны...Из чего легко сделать выводы...
olegleon 27 февраля 2018 | 08:44
"Однако позднее эта запись исчезла и появилось сообщение об «ошибке 404»."
"Во всех перечисленных сайтах, кроме Росавиации, информацию может добавить любой посетитель по принципу википедии. Поэтому качество информации низкое, её легко подделать. То же самое относилось и к russianplanes.net. "
ну не может Эхо не соврать!
aldroin 27 февраля 2018 | 09:18
olegleon: А в чем соврало Эхо?
ivar1964 27 февраля 2018 | 08:46
Ergo, тем самым, сообщение об использовании самолета "Россия" в перевозке наркотика подтверждается.
russky77 27 февраля 2018 | 08:48
Российскому руководству осталось только в педофилии и каннибализме засветиться. Но на скрепный выбор народа это никак не повлияет
nikruchev 27 февраля 2018 | 08:58
russky77: Ну так в педофилии наш любимый давно засветился - мальчика с животиком помните?
putin_itogy 27 февраля 2018 | 08:55
Дон Путо Корлеоне даёт всем понять, что детские игры кончились, на планете утверждается новый порядок - "двуполярный мир".
Мир в котором две главенствующие роли распределены, раз и навсегда.
Теперь в мире два Хозяина, один это всем известный, это США,
Второй новый-старый Ядерный Хозяин, ставший недавно негласным Королём всего криминального, террористического, диктаторского, мафиозного, сил представляющих "оппозицию США".
Это РФ, под управлением Великого и ужасного Дарта Сидиуса.
Полная короновка на эту роль, недавно была публично продемнстрирована,
когда в Москву собственноручно прилетел на личных самолётах, сам король Саудовской Аравии, чтобы публично "передать" путину, "скипетер" Властителя Чёрной материи.
makhnaehe 27 февраля 2018 | 08:57
Он упал в обморок как Стец, после вранья в адрес России.
aldroin 27 февраля 2018 | 08:58
при входе на сайт через ТОР сранаца выдает извещение:
"Сайт был создан для публикации фотографий наших самолётов. Сайт патриотической направленности, это посвящение их красоте, труду тысяч инженеров и конструкторов.
Информация на сайте бралась из других аналогичных сайтов:
Фотографии - airliners.net, jetphotos.net, flightpix.org.
Реестры и история самолётов - airfleets.net, planelist.net, ch-aviation.com, aerotransport.org, scramble.nl, а также из открытых данных Росавиации.
История всех рейсов бралась с сайта flightradar24.com - это общеизвестная база данных полётов формируется из самолётных ответчиков. На сайте хранится история всех полётов всех современных самолётов, что часто помогает при расследовании авиапроисшествий. Про принцип работы сайта можно почитать по ссылке в википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Flightradar24.
Во всех перечисленных сайтах, кроме Росавиации, информацию может добавить любой посетитель по принципу википедии. Поэтому качество информации низкое, её легко подделать. То же самое относилось и к russianplanes.net.
Сайт удалён по собственной инициативе, окончательно и бесповоротно. "
aldroin 27 февраля 2018 | 09:01
aldroin: вместо "сранаца выдает" следует читать ", страница выдает"
))))))))))
svoboda21vek Руслан Харламов 27 февраля 2018 | 09:01
Пабло Путин молчит
vaka257 27 февраля 2018 | 09:02
Самое парадоксальное, что сам факт перевозки кокаина на самолёте который перевозит первых лиц государства, никого в думе и сф РФ не удивляет и не возмущает. Трудно себе представить такую ситуацию в цивилизованной стране, а в России все происходит как в самых коррумпированных странах Африки...
sasass 27 февраля 2018 | 09:06
Российская власть Аргентинцам не простит за блокировку канала транзита наркотиков ,ибо теперь индексации пенсий и зарплат могут повиснуть в воздухе ...)))
grishakras 27 февраля 2018 | 09:08
Когда нет мозгов, очень легко себя выдать глупыми поступками.
putin_itogy 27 февраля 2018 | 09:08
Это залёт, майор...
tr764 27 февраля 2018 | 09:18
putin_itogy: Это фиаско, братан! )))
evgen7512 27 февраля 2018 | 09:22
Ну, а чем Патрушев (ФСБ) хуже ЦРУ? ЦРУ возит наркоту из Афганистана, Патрушев - из Аргентины. Бизнес есть бизнес. Поди и ВВП в доле?