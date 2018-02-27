Дмитрий Рогозин опроверг обвинения об участии своих родственников в провале важнейшей оборонной программы
Вице-премьер Дмитрий Рогозин опроверг обвинения об участии своих родственников в провале важнейшей оборонной программы.
Ранее Новая газета написала, что племянник вице-премьера, Роман Рогозин, входил в совет директоров компании «Фото-электронные приборы», которая должна была разработать отечественные тепловизоры для российской армии, но так и не сделала этого, несмотря на внушительные государственные инвестиции.
Рогозин написал в Фейсбуке, что у него нет племянника по имени Роман и никогда не было. Между тем, Новая газета опубликовала скриншоты из Твиттера вице-премьера, где он несколько раз упоминает о своем племяннике по имени Роман, — сообщает интернет-издание «Ура.ру»
Комментарии18
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ostanovka 27 февраля 2018 | 08:21
Был племянник, не было племянника- какая разница?
Главное, что программа провалена.
Рогозин молодец!!
igorrrpadlowitchs 27 февраля 2018 | 08:25
ostanovka: просто мразота рогожья!
tks 27 февраля 2018 | 08:53
ostanovka: Неужели Рогозин - агент ГосДепа??
ihor_syvoryj 27 февраля 2018 | 08:22
Видимо, Рыгозинского племяша Ромуальдом кличут и ваапще его там нет.
tks 27 февраля 2018 | 08:33
ihor_syvoryj: А может, он Ромул? Или Ромен? или Ролан? Может, Батутный имел ввиду "роман", который "с большой буквы"?? Свой любимый??Например, какой-нить фантастический роман, ну типа "Космический десант"?
vaka257 27 февраля 2018 | 08:25
Опроверг и опроверг...Только от этого племянник не перстанет быть племянником ,а репутация самого Рогозина станет ещё хуже...Хотя казалось бы уже куда хуже...
tks 27 февраля 2018 | 08:28
Кто же тебе поверит, попрыгун батутный? Это не перед Путьком "блистать" в ослоумии!
shmuel63 27 февраля 2018 | 08:34
Племянника и правда уже нет. За провал оборонной программы Рогозин старший утопил его - как таксу.
tag188 27 февраля 2018 | 08:35
Да этих племянников можно купить в любом военторге! В смысле в любом магазине!
Чего пристали к человеку?!
caesar_prost 27 февраля 2018 | 08:36
Несмотря на внушительные государственные инвестиции - ....у него нет племянника по имени Роман.
Оставьте в покое, и отстаньте от мсье Рогозина - ихтамнет, и никогда не было.
stas_russkiy 27 февраля 2018 | 08:38
Всё больше озёрных выродков переводят в "ихтамнеты"...
ansata 27 февраля 2018 | 08:43
"не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня»
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Примерно так, Митя?
nemez1 27 февраля 2018 | 08:45
все наши проблемы и санкции в том числе, мы имеем из за рогозиных.
yuriykyvich 27 февраля 2018 | 08:58
Возникает разу несколько вопросов. Безусловно тепловизоры нужны, как говорится и к гадалке не ходи. Но! А на какой элементной базе, всякие там микросхемы-транзисторы, их делать собирались, на китайской? Собственно говоря на этом тему можно было бы и закрыть.
Если кто помнит торжественное вскрытие "Черного Ящика" СУ-24 который турки сбили. Про то как винты высверливали, можно и не говорить. Меня, как человека немного разбирающегося в электронике, поразило другое. В коробке три платы, первая интерфейс, вторая память, третья - контроллер управления. И как-то так получилось что на плате памяти, где хранится вся информация о полете, оказались разбитыми все китайские микросхемы.
А вообще-то, "Доктор" в квадрате (и технических и философских наук) это ПОЗОР для такой страны как Россия.
Хотя какой "президент", такова и свита.
democ 27 февраля 2018 | 08:59
"Племянник Рогозина" - это новая российская разработка. Не путать с батутом. Пока держится в секрете.
svoboda21vek Руслан Харламов 27 февраля 2018 | 09:17
нынче никаких расследований не нужно. достаточно сказать что всё враньё и этого достаточно.
rom8883 27 февраля 2018 | 09:19
Опроверг - и всё! Хоть головой о стену бейся. Хоть видео предоставляй, хоть документы с печатями. Ничего это не значит, потому что ОПРОВЕРГ! Интересно, каждому можно так опровергать?
sasass 27 февраля 2018 | 09:20
Если не родственники , то сам -то он что делал являясь главой этой отрасли с литературным образованием..