Вице-премьер Дмитрий Рогозин опроверг обвинения об участии своих родственников в провале важнейшей оборонной программы.

Ранее Новая газета написала, что племянник вице-премьера, Роман Рогозин, входил в совет директоров компании «Фото-электронные приборы», которая должна была разработать отечественные тепловизоры для российской армии, но так и не сделала этого, несмотря на внушительные государственные инвестиции.

Рогозин написал в Фейсбуке, что у него нет племянника по имени Роман и никогда не было. Между тем, Новая газета опубликовала скриншоты из Твиттера вице-премьера, где он несколько раз упоминает о своем племяннике по имени Роман, — сообщает интернет-издание «Ура.ру»