Минфин США пообещал ввести новые санкции против России в ближайшие 30 дней
Об этом заявил глава Ведомства Стивен Мнучин во время выступления в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, — сообщает Блумберг.
Напомним, в середине февраля американский Минюст опубликовал список лиц, которым предъявлено обвинение в попытке вмешательства в кампанию по выборам президента США в 2016 году. В списке 13 россиян, в том числе бизнесмен Евгений Пригожин, а также три компании, в частности, Агентство интернет-исследований, известное как «Фабрика троллей».
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
tag188 27 февраля 2018 | 08:31
Минфин США готовится поздравить "нового" президента России с избранием!
caesar_prost 27 февраля 2018 | 08:42
tag188:
Аккурат к инаугурации..........
Неуважуха, однако.
vezdehod 27 февраля 2018 | 09:21
Минфин сказал - Минфин выполнит сказанное.
vaka257 27 февраля 2018 | 08:31
Вот опять - не против России ,а против лиц и компаний,список которых опубликовал минюст США...
rus 27 февраля 2018 | 08:55
vaka257: ....не против России ,а против лиц и компаний...
:-)) Верно, США вводит санкции исключительно против российской буржуазии, традиционно помогая российскому пролетариату в осуществлении социалистической революции. Пусть скорее грянет буря!
borninussr 27 февраля 2018 | 08:36
Ни дня без санкций :)
dirizhabli 27 февраля 2018 | 08:57
Новости от Минфина США более оптимистичны, чем с прошедшей Олимпиады.