Минфин США пообещал ввести новые санкции против России в ближайшие 30 дней

Об этом заявил глава Ведомства Стивен Мнучин во время выступления в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, — сообщает Блумберг.

Напомним, в середине февраля американский Минюст опубликовал список лиц, которым предъявлено обвинение в попытке вмешательства в кампанию по выборам президента США в 2016 году. В списке 13 россиян, в том числе бизнесмен Евгений Пригожин, а также три компании, в частности, Агентство интернет-исследований, известное как «Фабрика троллей».