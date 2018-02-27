Шесть человек, в том числе, трое детей, погибли в Пермском крае при пожаре в общежитии города Чусовой
Еще четыре человека доставлены в больницу. Об этом ТАСС сообщили в местном управлении СК.
Больше 50 человек, эвакуированных из общежития, размещены в школе и гостинице. Краевой фонд социальной поддержки привезет для них продукты и одежду.
По предварительным данным, пожар начался на 4 этаже общежития, причины уточняются.
Комментарии1
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tks 27 февраля 2018 | 08:35
Нищета в провинции Путька не колышит.