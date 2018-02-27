Шесть человек, в том числе, трое детей, погибли в Пермском крае при пожаре в общежитии города Чусовой

Еще четыре человека доставлены в больницу. Об этом ТАСС сообщили в местном управлении СК.

Больше 50 человек, эвакуированных из общежития, размещены в школе и гостинице. Краевой фонд социальной поддержки привезет для них продукты и одежду.

По предварительным данным, пожар начался на 4 этаже общежития, причины уточняются.