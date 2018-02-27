Температура в Москве минувшей ночью впервые с начала зимы опустилась ниже отметки минус 20 градусов

В Тушино синоптики зафиксировали минус 23,5. В Подмосковье местами был 30-градусный мороз. Зима в столице третий день бьёт рекорды, сообщает Гидрометцентр России. Холодной будет вся первая половина недели, рассказал ТАСС ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус: «Первую половину наступившей недели столичный регион проведет под влиянием обширного и очень холодного антициклона, и по-прежнему показания термометров существенно ниже нормы. В ночные часы в понедельник, вторник и среду температура воздуха будет опускаться до −20..-22 градусов в столице и от −19 до −29 будут показывать термометры по области. Днем же показания термометров будут меняться в пределах −13..-15 градусов в столице и −12..-17 по области. Во второй половине недели в изменении температуры наметится пока небольшая, но уверенная тенденция к повышению». Михаил Леус отметил, что температура будет по-немногу повышаться во второй половине недели.